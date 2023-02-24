«نقاط اتصال» للشركات الصغيرة لدعمها محاسبياً استعداداً لضريبة الشركات

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب «نقاط اتصال رئيسة» بينها وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن باقة «موفق» التي توفرها، بالتعاون مع الوكلاء الضريبين لدعم هذه الشركات محاسبياً وعلى مستوى التدقيق.

وتم تحديد وكيل ضريبي لكل مجموعة من الشركات كنقطة اتصال رئيسة بينها وبين الهيئة الاتحادية للضرائب، وطُلب من هذه الشركات تزويد الوكيل ببيانات التواصل.

وخاطبت الهيئة مجموعة مختارة من الشركات في رسائل بريدية، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تنص على أنه «يسر الهيئة الاتحادية للضرائب إعلامكم بأنكم مؤهلون للحصول على باقة «موفق»، وأنه تم تسجيلكم تلقائياً في الخدمة دون تكاليف إضافية».

وأضافت الهيئة أنه تم تصميم باقة «موفق» لتعزيز الامتثال للقوانين والإجراءات الضريبية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات، وتقديم مجموعة من الامتيازات التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد.

وأشارت الهيئة إلى أن «باقة (موفق) تتيح الاستفادة من الخدمات الخاصة بكم في الوقت المحدد، بما في ذلك التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية والسداد، وتوفير متطلبات التدقيق، وغيرها من الخدمات».

وبينت الهيئة أن الامتيازات التي توفرها «الحزمة» تشمل: توفير مديري علاقات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج محاسبية ضريبية بكلفة منافسة، إضافة إلى امتيازات سيتم الإعلان عنها لاحقاً.