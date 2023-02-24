تغطية اكتتاب «أدنوك للغاز» خلال ساعات من بدء الطرح

تخطت طلبات المستثمرين جميع الأسهم المعروضة للاكتتاب في شركة «أدنوك للغاز» التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس.

وتمت تغطية دفتر أوامر الطرح للشركة بالكامل، وفقاً لإشعار أُرسل إلى المستثمرين.

وسيكون هذا الاكتتاب الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي، متقدماً على صفقة شركة المواد الكيميائية «بروج» في منتصف عام 2022.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد، ما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 47 مليار دولار إلى 50.8 مليار دولار (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم). وكانت «أدنوك» أعلنت عزمها بيع نحو 3.07 مليارات سهم عادي، تمثل نحو 4% من رأسمال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في الثالث من مارس 2023. وتستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الأربعاء الموافق الأول من مارس 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات، فيما تستمر حتى يوم الخميس الثاني من مارس للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.