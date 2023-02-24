غرفة تجارة دبي تطلق 6 مجموعات أعمال جديدة مختصة بالأغذية

أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ست مجموعات أعمال جديدة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، لتعزيز تنافسية القطاع في الإمارة، موضحة أن المجموعات الجديدة تشمل مجموعة عمل تجار «الهوريكا» لتموين وتجهيز الفنادق والمطاعم والمقاهي، ومجموعة عمل اللحوم والدواجن، ومجموعة عمل المخابز، ومجموعة عمل الأغذية العضوية، ومجموعة عمل البقالات، ومجموعة عمل محال الـ«هايبر» والـ«سوبر ماركت».

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن مجموعات الأعمال الجديدة ستركز على دفع عجلة تطوير شركات الأغذية، والارتقاء بمكانة قطاع المأكولات والمشروبات في دبي في مجتمع الأعمال الدولي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الغرفة لتفعيل دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد.

وأضافت أن مجموعات الأعمال ستعالج التحديات المطروحة على مستوى القطاع، وتناقش مختلف الموضوعات المتعلقة فيه.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحن في طريقنا لتحقيق هدفنا في زيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023».

وأضاف: «ستسهم مجموعات الأعمال الست الجديدة في تعزيز ديناميكية قطاع الأغذية والمشروبات في دبي، فيما من المتوقع أن تصل مبيعات منافذ خدمات الطعام الاستهلاكية في دولة الإمارات إلى 86.4 مليار درهم في عام 2027».