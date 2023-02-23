«غلفود 2023» يشهد منتجات نباتية بطعم الروبيان والأسماك واللحوم

رصدت «الإمارات اليوم» في جولة لها على أجنحة معرض الخليج للأغذية «غلفود 2023»، عرض منتجات نباتية بقيم غذائية تعادل الموجودة في اللحوم الحيوانية، وتماثلها من حيث الطعم يطلق عليها «اللحوم النباتية».

ويصعب التفريق بين هذه المنتجات المبتكرة واللحوم والدواجن الحيوانية من حيث المذاق والشكل، لكنها بمواصفات صحية، إذ إنها غنية بالبروتين وتخلو من الدهون والجلوتين. وأكدت شركات منتجة وموردة للأغذية في المعرض، وجود توسع لافت في طرح تلك المنتجات المصنعة من مواد نباتية بالكامل، لتشمل أسماك السلمون والروبيان، والدجاج.

منتجات مبتكرة

وقال المدير التنفيذي في «مجموعة إفكو»، رضوان أحمد، إن المجموعة طرحت عبر منصتها منتجات تعرف بـ«لحوم نباتية» وهي مصنعة بالكامل من مواد نباتية، ويُعد الفول المكون الرئيس في تصنيعها.

وأوضح أن تلك المنتجات بنكهات وأشكال تتناسب مع البيئة المحلية العربية، وتضمنت سبعة أنواع، وهي مصنعة كـ«شاورما» وأخرى «برغر» وكفتة.

وأكد أن تلك المنتجات تلقى رواجاً وطلباً في الأسواق بشكل كبير، ما حفز الشركات على التوسع في طرحها.

وتابع أحمد: «من الصعب التفريق بين هذه المنتجات المبتكرة واللحوم والدواجن الحيوانية من حيث المذاق والشكل، لكنها تتميز بمواصفات صحية، إذ إنها غنية بالبروتين وتتناسب مع الأنظمة الغذائية الصحية المختلفة، فضلاً عن كونها تخلو من الدهون والجلوتين»، لافتاً إلى أن المجموعة ستطرح تلك المنتجات في منافذ بيع التجزئة في السوق المحلية وبأسعار تتناسب مع فئات المستهلكين.

مواصفات صحية

في السياق نفسه، قال المدير العام في شركة «إيت بلانيت» الدولية للأغذية، أوليفر بينكاوس، إن منتجات الشركة من «اللحوم والدواجن النباتية» تأتي بسعرات حرارية منخفضة ودون دهون، فضلاً عن أنها غنية بالبروتين والفيتامينات، دون أن يختلف مذاقها بأي شكل عن مذاق اللحوم والدواجن الحيوانية الحقيقية.

وأكد أن تلك المنتجات تتناسب مع عادات غذائية لعدد من المستهلكين، وتسهم بشكل كبير في خطط الاستدامة والبيئة الخضراء والأمن الغذائي من خلال الاعتماد على المواد النباتية، وتجنب الاستهلاك المفرط للثروة الحيوانية.

توجه صحي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في «مجموعة أغذية»، مبارك المنصوري، إن «أغذية» طرحت ضمن العلامات التجارية التابعة لها منتجات «لحوم» تعتمد في تصنيعها على مواد نباتية، وذلك في إطار طلب سوقي على تلك المنتجات.

وأضاف أن منتجات «اللحوم النباتية» تتوافق مع أنظمة غذائية متنوعة، وبالتالي فرضت نفسها كتوجه صحي جديد في صناعة الأغذية.

تنوع وابتكار

قال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في مؤسسة «جي إم فودز»، جوزيف موجولاس، إن التوجه الأكثر توسعاً خلال الدورة الحالية من «غلفود» هي منتجات «اللحوم والدواجن النباتية»، لافتاً إلى أن ذلك حفز الشركات على التنوع والابتكار، لتشمل الأسماك دون الاقتصار على المنتجات الشبيهة باللحوم والدواجن من حيث القيم الغذائية فقط، وهي توجهات لم تكن شائعة من قبل.

وكشف أن «جي إم فودز» ستطرح تلك المنتجات لقطاع المطاعم والفنادق في السوق المحلية خلال المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن أسعار تلك المنتجات في البداية كان مبالغاً فيها.