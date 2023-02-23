«طيران الإمارات» تشغّل 3000 رحلة أسبوعية اعتباراً من بداية فبراير

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن شركة «طيران الإمارات» بدأت تشغيل 3000 رحلة طيران أسبوعية مجدولة (ذهاب وعودة) من وإلى مركز عملياتها في دبي، اعتباراً من السادس من فبراير الجاري، مشيرة إلى أن رحلات الناقلة لخدمات الركاب تنطلق إلى 129 محطة حول العالم في 73 دولة.

وبحسب بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استحوذت أكبر خمس أسواق للناقلة على نحو 34% من إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها، تصدرتها الهند التي تعد أكبر سوق لـ«طيران الإمارات» من حيث عدد الرحلات، إذ تخدم الناقلة تسع محطات في هذه السوق بمعدل 167 رحلة أسبوعية.

رحلات أسبوعبة

وتفصيلاً، أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها شركة «طيران الإمارات» على أساس أسبوعي، وصل إلى 1500 رحلة طيران في اتجاه واحد، انطلاقاً من محطتها الرئيسة في مطار دبي الدولي إلى شبكة وجهاتها حول العالم.

وأوضحت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، مواصلة «طيران الإمارات» استئناف وتشغيل المزيد من رحلاتها إلى مختلف الوجهات عبر مطار دبي، منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً للبيانات، فإن «طيران الإمارات» تشغل بالإجمال نحو 3000 رحلة طيران أسبوعية مجدولة (ذهاب وعودة) من وإلى دبي، وذلك اعتباراً من السادس من فبراير الجاري.

رحلات يومية

وبحسب «أو إيه جي»، من المتوقع أن تقوم «طيران الإمارات» بإدراج الجدول الصيفي لعام 2023 خلال المرحلة المقبلة، حيث إنه على أساس يومي، تنطلق نحو 215 رحلة يومية تشغلها الناقلة من مطار دبي الدولي إلى شبكة وجهاتها حول العالم، بإجمالي 430 رحلة «ذهاب وعودة» يومية.

ويصل عدد الدول التي تخدمها «طيران الإمارات» لرحلات الركاب نحو 73 دولة حول العالم، تضم 129 محطة ركاب، باستثناء المحطات المخصصة لخدمات الشحن فقط.

أسواق

ووفق جدول الرحلات المجدول على «أو إيه جي» اعتباراً من السادس من فبراير الجاري، تُعدّ الهند أكبر سوق لـ«طيران الإمارات» من حيث عدد الرحلات التي تنطلق من دبي إلى تسع محطات في السوق الهندية، والتي تشمل 167 رحلة أسبوعية، بمعدل 23.9 رحلة يومية.

وجاءت «المملكة المتحدة» في المركز الثاني من حيث عدد الرحلات الأسبوعية بنحو 119 رحلة، أي بما يعادل 17 رحلة يومية إلى سبع محطات في السوق البريطانية، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الثالث من حيث عدد الرحلات بنحو 96 رحلة أسبوعية، بما يعادل 13.7 رحلة يومية، لكنها تصدرت الأسواق من حيث عدد المحطات، حيث تشغل «طيران الإمارات» رحلاتها إلى 12 محطة في أميركا.وحلت السعودية في المركز الرابع بعدد 65 رحلة أسبوعية، بما يعادل 9.3 رحلات يومية، وذلك إلى أربع محطات في المملكة.

وجاءت ألمانيا في المركز الخامس بـ63 رحلة أسبوعية، بما يعادل تسع رحلات يومية إلى أربع محطات في السوق الألمانية.

استحواذ

وأوضحت البيانات أن الهند استحوذت على 11.1% من إجمالي الرحلات الأسبوعية التي تشغلها «طيران الإمارات» انطلاقاً من دبي، فيما بلغت حصة المملكة المتحدة نحو 7.9%، ثم الولايات المتحدة بنحو 6.4%، من ثم السعودية 4.3%، تلتها ألمانيا بنحو 4.2%.

أكبر 5 أسواق للناقلة

- السوق الهندية.

- المملكة المتحدة.

- الولايات المتحدة.

- السوق السعودية.

- السوق الألمانية.