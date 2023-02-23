شركات تطرح مبادرات ومنتجات للاستدامة في «غلفود 2023»

شهدت فعاليات الدورة 28 من معرض «غلفود» للأغذية، طرح وعرض عدد من الشركات لمبادرات ومنتجات خضراء للاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات.

ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من المبادرات والمنتجات المعروضة في أجنحة المعرض، شمل أبرزها طرح زجاجات للمياه مصنعة من مواد نباتية، وقابلة للتحلل بشكل سريع، وزجاجات مياه مصنعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، ويمكن إعادة تدويرها لعددٍ لا متناهٍ، إضافة لطرح شركات منتجات لأدوات مائدة وشفاطات للعصائر والألبان مصنعة من قصب السكر وتتحلل مع التربة، مع طرح شركات لمنتجات ألبان معبأة في عبوات فخارية صديقة للبيئة.

وأشار مسؤولو شركات، على هامش المشاركة في فعاليات المعرض، إلى أن هناك اهتماماً دولياً بدعم الاستدامة بقطاع الأغذية والمشروبات، واشتراط بعض الدول دخول صادرات لأسواقها، تتسم بنسب معينة للاستدامة، ما رفع من أهمية تبني تلك السياسات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة «أغذية»، مبارك المنصوري، إن «(المجموعة) طرحت في المعرض منتجات للاستدامة عبر زجاجات للمياه مصنعة من مادة (بي أي تي) القابلة لاعادة التدوير. والمادة التي صنعت منها العبوات الجديدة تمتاز بمتانتها، وهي من أكثر الموارد استدامة إذا تم استخدامها وإعادة تدويرها بشكل صحيح».

وأضاف أن «مادة (بي أي تي) يشاع استخدامها في الأطعمة والمشروبات المعبأة، ويمكن استخدامها لعدد مرات غير محدود، لأنها قابلة لإعادة التدوير بشكل لا متناهٍ. وبمجرد إعادة المعالجة يمكن استخدامها لصنع عبوات بلاستيكية جديدة أو أشياء أخرى، بحيث تدعم العبوات الجديدة إعادة التدوير، وتوفر الطاقة والموارد، وتحول مصير هذه المواد البلاستيكية من مكبات النفايات إلى المصانع مرة أخرى وفقاً للمعايير العالمية».

وأوضح المنصوري، أن «منتجات الاستدامة في القطاع تدعم بشكل فعال عملية انتقال دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري»، لافتاً إلى أن «علامة (مياه العين) التابعة للمجموعة طرحت أول عبوة مياه مصنوعة من مواد نباتية بنسبة 100% في الشرق الأوسط، وتم عرضها في المعرض، وهي منتجات يمكن تحللها بيولوجياً بالكامل وتحويلها إلى سماد في غضون 80 يوماً».

وأشار إلى أن «تلك المنتجات المستدامة تشهد ارتفاعاً في الطلب عليها بالأسواق، إذ ارتفع الطلب على عبوات المياه النباتية لاسيما في قطاعي الضيافة والفنادق، ما يؤكد وجود طلب كبير في الإمارات على المنتجات المتوافقة مع مبادئ ومعايير الاستدامة».

وأضاف المنصوري: «يولي المستهلكون قضية الاستدامة اهتماماً متزايداً في الإمارات، بفضل زيادة الوعي البيئي لدى الشرائح المختلفة».

وقال المدير العام في شركة «نوا» الدولية للتجارة والاستشارات، ناجي سليمان، إن شركته طرحت عبر فعاليات معرض (غلفود 2023)، منتجات للمائدة من ملاعق وسكاكين وشفاطات للعصائر والألبان، (خضراء) ويتم تصنيعها من قصب السكر ومخلفاته، عبر إعادة تدوير تلك المخلفات، لتخرج في أشكال تلك المنتجات التي يتم تحللها بشكل سريع لاحقاً، ويتم تحليلها لترجع كمواد عضوية في التربة.

وأوضح أن «المنتجات المستدامة تشهد ارتفاعاً في أهميتها لدى الأسواق العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع الوعي لدى المستهلكين والشركات والفنادق حول أهميتها».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «غسان عبود»، غسان عبود، إن «مبادرات الاستدامة أصبحت تستأثر باهتمام كبير لدى المتعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، ضمن أبرز توجهات الأسواق الحالية وهو ما يظهر عبر فعاليات (غلفود)»، لافتاً إلى أن «المجموعة تطبق حالياً مبادرات للاستدامة عبر أدوات للمائدة، مصنعة من مواد صديقة للبيئة ويعاد تدويرها، وعربات تسوق مصنعة من بلاستيك معاد تدويره، وتم تجميعه من البحار، إضافة إلى الاعتماد على أكياس ورقية صديقة للبيئة لتعبئة الأغذية».

وأشارت المديرة بمؤسسة «توتو فود»، باولا ساركو، إلى أن «ممارسات الاستدامة تصب في صالح نمو قطاع الصناعات الغذائية، ويمكننا جميعاً الاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة وتطبيقها لتصبح عالمية».

واعتبر النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، أن «الاستدامة أصبحت جزءاً مهماً حالياً في صناعة المنتجات الغذائية، وذلك مع اشتراط العديد من الدول حالياً استيراد منتجات تتضمن معايير للتصنيع بطريقة صديقة للبيئة»، لافتاً إلى أن «المصانع الغذائية بمدينة دبي الصناعية تعمل عبر أنظمة تقلل الانبعاثات الكربونية، كما توجد مبادرات للاعتماد على الطاقة الشمسية».