«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً في نيجيريا بـ 165 مليون درهم

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة نيجيريا لتمويل مشروع «طريق مينا - بيدا»، في ولاية النيجر، حيث خصص الصندوق بموجب الاتفاقية 165 مليون درهم (45 مليون دولار) للإسهام في تنفيذ أول مشروعاته التنموية في نيجيريا، والذي يهدف إلى تسهيل حركة النقل.

وقال المدير العام للصندوق، محمد سيف السويدي: «تمثل هذه الاتفاقية بداية لانطلاق شراكة جديدة مع حكومة نيجيريا، وبذلك يتوسع النشاط التنموي للصندوق لتنضم نيجيريا إلى مجموعة الدول الإفريقية التي نرتبط معها بعلاقات استراتيجية».

وأضاف أن «التمويل المقدم يعمل على تسهيل الحركة المرورية، وتسريع نقل البضائع والركاب عبر مختلف المناطق، ويسهم في توفير فرص عمل للأفراد ويدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلاد».