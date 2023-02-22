«مجموعات فندقية» في دبي تحقق عائدات ومعدلات إشغال استثنائية وتاريخية

قال مديرون في «مجموعات فندقية» إن دبي تشهد حركة نشطة لقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات منذ بداية العام الجاري 2023، لافتين إلى أنه مع زيادة مستويات التدفق السياحي، تسجل الفنادق العاملة في الإمارة عائدات ومعدلات إشغال استثنائية وتاريخية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن عائدات شهري يناير وفبراير 2023 تخطت المستويات المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2022، بنسب راوحت بين 10 و12%، حيث كانت الإمارة تشهد حينها موسماً مزدحماً أصلاً، مع استضافتها لفعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكدوا أن الإشغال المرتفع بنسبة 100% يدل على معدلات الطلب الكبيرة على دبي.

نمو استثنائي

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «فنادق المجموعة في دبي وعددها 10 فنادق وثماني منشآت لشقق فندقية، تحقق حالياً معدلات أداء تاريخية هي الأعلى على الإطلاق من حيث العائدات».

وكشف أن العائدات التي سجلتها فنادق المجموعة، خلال فبراير 2023، تخطت مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما كانت الإمارة تستضيف فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتابع خوجلي: «سجلت العائدات نمواً استثنائياً من خانتين راوح بين 10 و12% خلال فبراير الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، بدعم من سياحة الأعمال والمؤتمرات في دبي بشكل أساسي»، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة استضافت خلال فبراير الجاري ثمانية مؤتمرات ضخمة، جاوز عدد المشاركين فيها 300 فرد في المتوسط لكل مؤتمر، ولمدة تصل إلى أربع ليال فندقية.

وقال: «كل فنادقنا تسجل حالياً معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال هذه الفترة من السنة»، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تنبئ بموسم سياحي قوي في دبي خلال العام الجاري ككل.

وجهة مفضلة

وأكد خوجلي أن «دبي نجحت في إثبات قدرتها على أن تكون الوجهة المفضلة لمنظمي المعارض ومؤتمرات الشركات والفعاليات الضخمة على مستوى العالم»، لافتاً إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ركزت بقوة على هذا القطاع منذ عامين، في ظل جائحة «كوفيد-19»، إذ كانت من أولى المدن التي فتحت أبوابها، كما أنها استطاعت كسب ثقة العالم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لضمان سلامة الزوار والسياح الدوليين.

وشدد على أن دبي تتمتع بإمكانات استثنائية لاستضافة أكبر المؤتمرات واجتماعات الشركات وملتقيات الأعمال من أنحاء العالم، مع احتضانها لمنشآت فندقية ومرافق مجهزة، لتلبية مختلف احتياجات الزوار والشركات، ونظراً لما توفره المدينة من تجارب وأنشطة متنوّعة، وإتاحتها الفرصة لزيارة معالم ومناطق جذب سياحي مميزة لها سُمعة وشهرة كبيرة على مستوى العالم.

أداء قوي

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن «السوق الفندقية في دبي شهدت معدلات أداء استثنائية منذ بداية العام الجاري»، مشيراً إلى أن عائدات فنادق المجموعة منذ بداية يناير 2023 تخطت مستويات الفترة ذاتها من عام 2022، عند استضافة فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وهي فترة مزدحمة للغاية، مؤكداً أن ذلك يعدّ مؤشراً على قوة الأداء خلال العام الجاري.

وذكر أن «معدلات الإشغال في (مجموعة تايم للفنادق) تخطت مستويات 83% منذ بداية العام الجاري». وتابع: «وصلنا منذ يومين إلى معدل إشغال 100%، ولم يكن لدينا غرفة شاغرة واحدة»، لافتاً إلى أنه وفضلاً عن الطلب الكبير على السياحة الترفيهية، فإن سياحة الأعمال والمؤتمرات تدعم موسماً قوياً خلال الفترة الحالية.

وبيّن أن «الإشغال المرتفع في المنشآت الفندقية يدل على معدلات طلب كبيرة على دبي، وعلى مكانة الإمارة وقدرتها على جذب اهتمام منظمي الاجتماعات والفعاليات فيها، مرجعاً ذلك إلى الزيادة الملحوظة في عدد الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت السوق خلال العامين الماضيين».

وأوضح أن «مزيداً من الشركات العالمية تختار دبي وجهة مفضلة لها لعقد مؤتمراتها السنوية أو فعالياتها، نظراً إلى الخدمات المميزة التي تتيحها الإمارة لهم».

وقال: «شهدت دبي خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن مؤتمرات الشركات المعتادة، فعاليات القمة العالمية للحكومات، وحالياً معرض غلفود للأغذية»، مؤكداً استمرار الطلب على دبي بالنسبة لقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة الترفيهية، وهو أمر يدعم مؤشرات النمو بقوة خلال العام الجاري.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «الطلب السياحي على دبي وصل إلى مستويات عالية، خلال يناير وفبراير الجاري»، مشيراً إلى أن مستويات الأداء من حيث العائدات والإشغال ممتازة، وتخطت مستويات عام 2022، ومستويات ما قبل الجائحة، في وقت يستمر فيه الطلب على السوق الفندقية. وأضاف أن «معدلات الإشغال في فنادق المجموعة وصلت إلى 100%، بدعم من سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية»، لافتاً إلى أن «زوّار المعارض الضخمة التي تستضيفها دبي في تزايد كل عام».

وأكد أن العديد من الشركات العالمية والمنظمين أصبحوا يلجأون إلى دبي لعقد اجتماعات أعمالهم.

وأوضح أن «دبي وجهة عالمية أولى تستقطب الملايين من الزوّار كل عام، وتضم العديد من خيارات الترفيه، فضلاً عن جودة خدماتها وسهولة الوصول إليها وممارسة الأعمال فيها».