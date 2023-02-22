"كارفور" يطلق مبادرة لتخفيض 6 الاف سلعة بالموسم الرمضاني

أعلنت منافذ "كارفور"، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، عن اطلاق مبادرة لتخفيض أسعار سلع مختلفة خلال الموسم الرمضاني بنسب تصل إلى أكثر من 50% ، وتشمل ما يتجاوز 6000 آلاف سلعة، غذائية واستهلاكية.

وأوضح رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة، كريستوف أورسيت، أن " حملة التخفيضات الخاصة بشهر رمضان انطلقت بداية من الثلاثاء الماضي، فيما تمتد على مدار أكثر من 6 أسابيع".

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بدبي لإعلان تفاصيل مبادرة التخفيضات الرمضانية ، أن "الحملات وستشهد العديد من العروض الترويجية التي تتضمن خصومات على عمليات الشراء بالجملة، وعروض حصرية من العلامات التجارية العالمية، وخصومات على منتجات كارفور الخاصة".

وأضاف أنه "سيتم اطلاق ضمن الحملات صناديق تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز وزيت الطهي، وتتراوح أسعار هذه الصناديق بين 50 و100 درهما، وتتضمن منتجات كارفور الخاصة، حيث يمكن للمتعاملين الحصول عليها للاستخدام الشخصي أو منحها لأعمال الخير".

وأوضح أن "مبيعات المنتجات الغذائية ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك لتشكل ما يتراوح بين 70 إلى 80% من إجمالي المبيعات، لافتا إلى أنه "تم توفير مخزون كبير من سلع العروض الرمضانية ومن خلال الاعتماد على شبكة واسعة من الموردين المحليين والدوليين،إذ أنجزت (كارفور) عمليات تعزيز مخزونها من المنتجات بنسبة 15% لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان".

وأضاف أن كارفور ستقوم بإطلاق "مهرجان المنتجات الإماراتية الطازجة"، الذي يتضمن تخفيضات تصل إلى 30%على أسعار الفواكه والخضروات الطازجة من المزارع المجاورة".

وأشار أورسيت إلى أن التنوع القوي في مصادر سلاسل التوريد لدولة الإمارات يتيح تأمين السلع من العديد من الأسواق رغم المتغيرات الدولية، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في ضمان توفير المخزون واستقرار الأسعار ودعم الإنتاج المحلي خلال شهر رمضان".