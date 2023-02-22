تعاون بين «دي بي ورلد» و«كاسبيان كونتينرز» لدعم «رقمنة» التجارة الدولية

أعلنت «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع «كاسبيان كونتينرز إس أيه» (Caspian Containers SA)، الشركة التابعة لمجموعة «إنتجرال بتروليوم» (Integral Petroleum Group). وتهدف الاتفاقية إلى دعم مسار رقمنة التجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى ودول في إفريقيا، تشمل المغرب وتونس، باستخدام التقنيات المبتكرة من أجل حجز البضائع، وتتبّع مسارها بنقرة زر واحدة.

وسيتمكّن أصحاب البضائع بفضل الخدمات التي تقدّمها منصة «سي ريتس» الرقمية التابعة لـ«دي بي ورلد» من مقارنة عروض الأسعار لعدد من المزوّدين، واتخاذ قرارات صائبة بشأن المسار الأمثل الذي ستسلكه بضائعهم، حيث تتيح لهم تحديد وحجز المسارات التجارية للشحن في ثوانٍ معدودة. وباعتبارها وكيل الشحن الرقمي، ستمكّن منصة «سي ريتس» متعاملي شركة «كاسبيان كونتينرز إس أيه» من مراقبة حالة حاويات الشحن ومسار حركتها في أي وقت خلال رحلتها، ما يوفر الوضوح الكلي لحركة البضائع، والمتابعة الفعّالة لمسارها من بلد المنشأ إلى المقصد.

وستعمل هذه الشراكة على تقوية الروابط التجارية بشكل أكبر في الأسواق المتنامية لمنطقة بحر قزوين الكبرى وإفريقيا، فضلاً عن دعم رقمنة التجارة، مع التركيز بشكل خاص على جذب المتعاملين للقيام بعمليات نقل البضائع في تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأفغانستان، إضافة إلى موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وتونس وغانا وكينيا في إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات التكنولوجيا الرقمية في مجموعة «دي بي ورلد»، مايك باسكاران: «هناك فرصة مهمة للقيام بمزيد من التطوير في مسارات التجارة لمنطقة بحر قزوين الكبرى وإفريقيا من أجل فتح آفاق واعدة تحقق منافع اقتصادية أكثر لبلدانها».

الروابط التجارية

أعلنت شركة «بي آند أو فيريز» للنقل البحري عن تعاونها مع شركة «فينلاينز»، بهدف تعزيز حركة التدفق التجاري بين بلجيكا والمملكة المتحدة على الخط الملاحي (زيبروغا – تيسبورت).

واستجابة لطلب العملاء المتزايد، ستقوم شركة «بي آند أو فيريز» باستئجار سفينة «إم إس فينبالب» من شركة «فينلاينز» لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، حسب اتفاقية خدمات جديدة.