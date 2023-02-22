الرؤساء التنفيذيون في الإمارات يتوقعون نتائج اقتصادية إيجابية خلال الـ 8 أعوام المقبلة

أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 17% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات يتطلعون بتفاؤل للمستقبل، فيما يتوقع 58% منهم نتائج اقتصادية مستقرة إلى حد ما خلال الأعوام الثمانية المقبلة.

وأشارت الدراسة، التي أطلقتها شركة «آرثر دي ليتل» للاستشارات الإدارية، أمس، إلى أنه تزامناً مع التوجه العالمي للدخول إلى أسواق جغرافية جديدة، يتطلع المسؤولون التنفيذيون للتركيز بشكل أكبر على جذب شرائح جديدة من العملاء، عوضاً عن الاهتمام بتنويع المنتجات وعمليات الاندماج والاستحواذ.

واستعرضت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2023»، مجموعة من النتائج الأخرى، التي تضمنت رؤى متنوعة لنحو 250 رئيساً تنفيذياً من شركات متعددة في جميع أنحاء العالم، والتي تزيد مبيعاتها على مليار دولار.

وبيّنت أنه على الصعيد العالمي، أكد أكثر من ربع المشاركين في الدراسة (26%)، أهمية الابتكار التكنولوجي، باعتباره العامل الأساسي للنمو، متقدماً على أسعار المواد الخام/الطاقة (11%).

وأضافت أنه على الرغم من تزايد اهتمام الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط (7%) بشؤون البيئة والتغير والمناخي باعتبارها أولويات أساسية لتحقيق النمو، إلا أنهم لايزالون متقاربين جداً في النسب من نظرائهم العالميين (10%).

وينظر 15% من الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، و14% في آسيا، و13% في الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الجنوبية، إلى التهديدات الإلكترونية أو المخاطر السيبرانية باعتبارها من العوامل الرئيسة الأكثر أهمية، على نحو يفوق نظراءهم في أوروبا وأميركا الشمالية.

من ناحية أخرى، يعتقد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط بأن الابتكار التكنولوجي يشكل العامل الأكثر أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 29%، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 26% فقط.

ووفقاً للدراسة، فإنه بشكل عام، ستحتاج الشركات العاملة في قطاعات الاتصالات والسفر والنقل والخدمات المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيل الموظفين على نحو معتدل.

وقال الشريك الإداري في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط، توماس كوروفيلا، إن «مشهد الأعمال في الشرق الأوسط، يوفر مجموعة من الأمثلة المميزة عن الاتجاهات السائدة لتحسين مستويات الكفاءة والابتكار في مجالات السفر والنقل».