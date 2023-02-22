66 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» في 2022

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي شهد أداءً استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى أكثر من 66 مليون مسافر، الأمر الذي أسهم في تحقيق رقم قياسي جديد، وتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من العام نفسه.

وذكرت المؤسسة في بيان، أمس، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي خلال العام الماضي، وصل إلى 66 مليوناً و69 ألفاً و981 مسافراً، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، موضحة أن ذلك يعود إلى الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام، والتي بلغت 19 مليوناً و729 ألفاً و155 مسافراً، بزيادة تقدر بـ67% عن أعداد المسافرين خلال الفترة نفسها من عام 2021.

الأعلى أداءً

وأضافت المؤسسة أن الربع الأخير من عام 2022 تميّز بكونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ في الحسبان أن شهر ديسمبر، كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 ملايين مسافر، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

وجهة أولى

وبيّنت «مطارات دبي» أن الهند احتفظت بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 ملايين مسافر، ثم جاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 ملايين مسافر، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 4.6 ملايين مسافر.

وتضمنت أبرز الوجهات الدولية أيضاً كلاً من: باكستان بنحو 3.7 ملايين مسافر، تلتها الولايات المتحدة بإجمالي ثلاثة ملايين مسافر، ومن ثم روسيا وتركيا بإجمالي 1.9 و1.6 مليون مسافر على التوالي، واللتين حققتا انتعاشاً بنسبة 100% من مؤشرات التعافي مقارنة بعام 2019.

مدن

وأوضحت المؤسسة أنه بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2022، تصدرت مدينة لندن القائمة بإجمالي ثلاثة ملايين مسافر، تلتها الرياض بمليوني مسافر، ثم مومباي بـ1.9 مليون مسافر، ومن ثم مدينتي جدة ونيودلهي لتسجل كل منهما 1.7 مليون مسافر.

وأضافت أن مطار دبي الدولي يوفر عملياته إلى أكثر من 229 وجهة، من خلال 88 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

رحلات

وأفادت المؤسسة بأن عدد الرحلات خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ نحو 96 ألفاً و701 رحلة، ما أسهم في ارتفاع إجمالي عدد الرحلات خلال العام إلى 343 ألفاً و339 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 47%.

كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال تلك الفترة نحو 204 مسافرين، مرتفعاً بنسبة 33% على أساس سنوي.

مدة الانتظار

وبحسب «مطارات دبي»، سجل متوسط المدة الزمنية المتوقعة للانتظار في مطار دبي الدولي أقل من 13 دقيقة لأكثر من 95.48% من المسافرين القادمين عبر صالات الوصول، في حين وصلت المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين لمدة أقل من خمس دقائق، وفقاً لنحو 96.24% من إجمالي عدد المسافرين.

وجاء متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة إلى أقل من ثلاث دقائق لـ96.38% من إجمالي عدد المسافرين.

بداية قوية

وتعليقاً على الأداء الاستثنائي، الذي شهده مطار دبي، بتحقيقه بداية قوية ونظرة إيجابية لبداية العام الجديد، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «توقعنا مسبقاً أن يشهد عام 2022 نمواً وانتعاشاً كبيرين في قطاع الطيران، لكن أعداد المسافرين فاقت تلك التوقعات، الأمر الذي شكل حافزاً لنا لمواجهة هذا التحدي وتحويله إلى فرصة لتحقيق التميّز على مستوى العالم».

وأضاف: «تمكنا من استيعاب النمو المطرد في أعداد المسافرين على مدار العام، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي والتعاون المستمر مع جميع شركائنا الاستراتيجيين، فضلاً عن التفاني والإخلاص في العمل من جانب جميع فرق العمل التي دأبت على تقديم خدمات وفق أرقى المستويات العالمية».

تطوّرات مستمرة

وفي حديثه عن التوقعات الأولية لعام 2023، أكد غريفيث، أن «قطاع الطيران يتميز بديناميكية عالية وتأثير قوي على الصعيد العالمي، فعادة ما تكون هناك تطورات مستمرة على مدار السنوات وهو ما نتوقعه خلال عام 2023، حيث تشير التوقعات الأولية لحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى استقبال نحو 78 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، لاسيما في ظل استضافة دبي للعديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما يشمل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ (COP28)، لذا ننطلق بثقة وجاهزية كبيرة لعام مليء بالتحديات والفرص الجديدة».

وأوضح أن «هناك ثلاث ركائز على رأس قائمة أولوياتنا لعام 2023، تتمثل في المسافرين والموظفين والاستدامة، مشكلة محاور رئيسة لدعم مكانتنا الريادية كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً حول العالم، والحفاظ على صدارتنا ضمن قائمة روّاد قطاع الطيران العالمي».

أداء قوي

من جهته، بيّن الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، أن توقعات المؤسسة بوصول أعداد المسافرين خلال العام الجاري إلى 78 مليون مسافر، جاءت في ظل الأداء القوي في العمليات وحركة المسافرين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المؤسسة تتوقع أن تصل أعداد المسافرين إلى مستويات ما قبل «الجائحة» في عام 2019 خلال العام الجاري على أساس يومي وشهري.

وقال الجوكر في لقاء مع وسائل الإعلام بعد صدور تقرير المؤسسة، إن «الأرقام إيجابية، وتصل إلى مستويات مقاربة لمرحلة ما قبل (الجائحة)، في ظل استمرار النمو بأعداد المسافرين والحركة القوية حالياً».

وأضاف أن «التوقعات تشير إلى أنه يمكن الوصول إلى مستويات ما قبل (الجائحة) بشكل أسرع مما كنا نتوقع، مع تعافي قطاع السفر وإعادة فتح السوق الصينية، التي تعتبر من أسرع الأسواق في مرحلة ما قبل عام 2019».

تفاؤل

وأكد الجوكر أن أعداد المسافرين التي يشهدها مطار دبي الدولي مشجعة للغاية وتدعو إلى التفاؤل للسنوات المقبلة، موضحاً أن «هذا الأمر جاء في ظل تخفيف القيود في العديد من الدول، وإعادة فتح الحدود، وزيادة الرغبة في السفر، فضلاً عن انتعاش حركة السفر في العديد من المناطق، إلى جانب الدور الإيجابي لإعادة فتح السوق الصينية».

كما أكد أن حركة السفر ستواصل نموها العام الجاري، في ظل عن الفعاليات الحيوية والمهمة.

وذكر الجوكر أنه «من المبكر التنبؤ بأداء السوق الصينية بعد رفع قيود السفر»، لافتاً إلى أن هناك خمس شركات طيران منها «طيران الإمارات» تربط مطار دبي الدولي بالسوق الصينية.

التحوّل الرقمي

وأشار الجوكر إلى أن «مطارات دبي»، كانت من أوائل المطارات في التحوّل الرقمي، سواء في عمليات المسافرين والمطار، بدءاً من البوابات الإلكترونية، التي تحوّلت لاحقاً إلى بوابات ذكية، ما أسهم في تسريع حركة المسافرين، فضلاً عن أنظمة إنجاز إجراءات السفر الذاتية، وأنظمة الجوازات والمقاييس الحيوية البيومترية.

وقال إن «المطار يتبنى التقنيات الحديثة أيضاً في مراقبة حركة المسافرين تجنباً للازدحام، وتقليل أوقات الانتظار والتخطيط المسبق في التعامل مع زيادة أعداد المسافرين».

وأضاف الجوكر أن «مطارات دبي» مستمرة في تبني التكنولوجيا الحديثة في تعزيز عمليات المطار، من خلال الاختبارات والدراسات المستمرة للتقنيات الحديثة.

وأوضح أن «نسبة المسافرين الذين يستخدمون مطار دبي الدولي كوجهة نهائية، يشكلون نحو 52% من المسافرين، مقارنة بـ48% من مسافري (الترانزيت)».

78

مليون مسافر متوقع عبر «مطار دبي» الأكثر ازدحاماً في العالم خلال 2023.

الهند احتفظت بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي، من حيث عدد المسافرين بـ9.8 ملايين مسافر.



الشحن والأمتعة

أفادت مؤسسة مطارات دبي بأن خدمات شحن البضائع في مطار دبي الدولي، وصلت إلى نحو 420 ألفاً و125 طناً من الشحن الجوي، خلال الربع الأخير من عام 2022، مسجلة تراجعاً بنسبة 31.7%، مقارنة بحجم الشحن الجوي خلال الفترة نفسها من عام 2021، والتي سجلت نحو 614 ألفاً و834 طناً.

ووصل إجمالي الشحن الجوي خلال العام الماضي إلى نحو 1.72 مليون طن، متراجعاً بنسبة 25.5%، نتيجة لعودة معظم رحلات الشحن الجوي إلى مطار «دبي ورلد سنترال»، واستعادة كامل الطاقة الاستيعابية لطائرات الشحن من أجل نقل المسافرين طوال العام.

وذكرت «المؤسسة» أن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي تمكن من التعامل مع 62.2 مليون حقيبة خلال عام 2022، مسجلاً أعلى أداءً للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بنسبة 99.8%، (أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها). أما بالنسبة إلى تسليم الأمتعة عند الوصول، تم تسليم 92% من جميع الأمتعة في غضون 45 دقيقة.

وتمثل مؤشرات الأمتعة التي تم تحقيقها خلال عام 2022، نسبة 86.2% من إجمالي عدد الأمتعة التي تم التعامل معها خلال عام 2019.