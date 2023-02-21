56 ألف شركة جديدة تنضم إلى «غرف دبي» في 2022

كشفت غُرف دبي أمس، عن جملة من الإنجازات المهمة التي حققتها خلال العام 2022 وتعكس تنوّع جهودها في خدمة مجتمع الأعمال في دبي، والتزامها بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في مواكبة مسيرة دبي التنموية نحو المستقبل وتوفير كل التسهيلات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع دائرة مشاركته في دفع هذه المسيرة الطموحة قدماً وبما يرقى إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومضاعفة حجم اقتصاد دبي وتأكيد مكانتها إحدى أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وبلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 56 ألف شركة في العام 2022، وهو رقم قياسي سنوي على صعيد الأعضاء الجدد، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 347.6 ألف شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 20% في إجمالي عدد الأعضاء، ما يعكس جاذبية دبي وتنامي بيئة أعمالها.

وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نمواً بنسبة 20% في العام 2022، حيث بلغت قيمتها 272.7 مليار درهم، ما يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على تنويع صادراتهم إلى أسواق جديدة وحيوية بدعم من غرف دبي وجهودها سواء عبر المكاتب الخارجية أو من خلال الدراسات والفعاليات والمبادرات المتنوعة على مدار العام.

شهادة منشأ

وأصدرت الغرفة 725.5 ألف شهادة منشأ خلال العام 2022، بنمو سنوي بنسبة 8%. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 4899 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لبضائع وسلع بقيمة 3.4 مليارات درهم في عام 2022. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها غرف دبي أمس، في مقرها الرئيس بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم. وأطلقت غرفة تجارة دبي برنامج «تمكين مجموعات الأعمال» وهو الأول من نوعه لإعادة هيكلة دور ومشاركة مجموعات الأعمال؛ التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية؛ في مسيرة النمو الاقتصادي.

ونجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، باستقطاب خمس شركات متعددة الجنسيات و16 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2022، في حين دعمت الغرفة توسع تسع شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية.

وركّزت غرفة دبي العالمية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم شركات دبي في خططها للتوسع الخارجي، حيث افتتحت الغرفة أربعة مكاتب خارجية في المكسيك ومصر وإسرائيل وتركيا خلال العام 2022، ليرتفع عدد مكاتب الغرفة الخارجية في العام 2022 إلى 15 مكتباً موزعة في إفريقيا وأميركا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين والشرق الأوسط.

اقتصاد رقمي

ونجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية باستقطاب 54 شركة ناشئة ذات إمكانات كبيرة متخصصة في مجال التكنولوجيا، و203 من رجال ورواد أعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وخلال جلسة حوارية مع قيادات الغرف، قال عبدالعزيز الغرير: «على الرغم من حالة انعدام اليقين التي سادت المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2022، من المتوقع أن تشهد دبي نشاطاً اقتصادياً قوياً خلال العام الجاري، وأن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 4 - 4.5% في عام 2023، متجاوزاً تقديرات النمو العالمية والإقليمية لهذا العام. وتدعم هذه المؤشرات الإيجابية تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة».

وأشار إلى أن غرف دبي أنهت استعداداتها لإطلاق مركز الشركات العائلية في دبي، الذي يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات العائلية في دبي، وضمان استمراريتها واستدامتها، وتوحيد جهودها لتعزيز مشاركتها في دعم اقتصاد الإمارة.

عاصمة عالمية

وأكد عمر سلطان العلماء، أن «استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تركز على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الشركات التقنية الناشئة».

وأشار سلطان بن سليّم، إلى أن مبادرة «دبي غلوبال»، التي تقودها غرفة دبي العالمية، تركز على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب من كل أنحاء العالم إلى الإمارة، وتسريع الجهود الرامية لزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن «العام الجاري سيشهد افتتاح مكاتب خارجية جديدة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي الاقتصادية».

7 مجموعات أعمال جديدة

قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «أطلقت غرفة تجارة دبي سبع مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاعات ونشاطات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار خطتها لرفع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى 100 مجموعة عمل، وذلك لضمان التمثيل الشامل لمجتمع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في رسم السياسات والتشريعات التي تدفع عجلة النمو في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ما يعكس تنوّع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال».

347.6

ألفاً العدد الإجمالي لأعضاء غرفة تجارة دبي بنمو 20%