حمدان بن محمد: «غلفود» يعكـس جانباً من قصص نجاحات دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «دبي ماضية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتصبح ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم»، مشيراً سموه إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات وما يشهده من معدلات نمو قياسية تعكس ثقة الشركات العالمية في اقتصاد دبي.

وقال سموه: «يرسخ معرض (غلفود 2023)، على مدار دوراته المتعاقبة، مكانته بين الفعاليات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، ومنصة لكبرى الشركات الدولية للتنافس في عرض أفضل المنتجات والتجارب والرؤى حول كل جديد في هذا القطاع الحيوي. فدبي تمتلك بنية تحتية عالمية عالية الاستدامة، تتناسب مع مختلف القطاعات، وتوفر دبي بيئة أعمال داعمة، تتيح للمستثمرين والشركات العالمية اكتشاف فرص جديدة للنمو، تمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، وتوسيع نطاق أعمالهم في المنطقة والعالم».

وأضاف سموه في تغريدة له على موقع «تويتر»، أمس: «في عام 1987، انطلقت النسخة الأولى من معرض (غلفود)، حينها رحّب الحدث بـ65 عارضاً و1600 زائر. اليوم زرت نسخته الـ28 بمشاركة 5000 عارض من 125 دولة، مع تحوله إلى المعرض الأكبر من نوعه عالمياً. (غلفود) يعكس جانباً من قصص نجاحات دبي التي تجمع العالم لصنع مستقبل أفضل للجميع في مختلف القطاعات».

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، لمعرض «غلفود 2023»، الحدث الأكبر من نوعه في العالم لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، ضمن دورته الـ28 التي تعد الأكبر في تاريخ المعرض بمشاركة 5000 شركة، من بينها 1500 تشارك للمرة الأولى، لتقديم 100 ألف منتج جديد من 125 دولة، في حين شهدت مساحة العرض نمواً لافتاً بنسبة تتجاوز 30% عن مساحة الحدث في دوراته السابقة.

واستمع سموه إلى شرح حول ما يضمه المعرض، الذي انطلقت أعماله أول من أمس، وتستمر حتى 24 فبراير الجاري، من منتجات غذائية متنوعة تشملها الأجنحة الدولية التي تضم كبرى الأسماء العالمية العاملة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، فضلاً عما تقدمه الشركات الوطنية المشاركة في الحدث من منتجات متنوعة، وصل بعضها إلى العالمية، تأكيداً على تطور هذا المجال على الصعيد المحلي، في ضوء وجود شركات منتجة لأفضل أنواع الأغذية وفق أرقى المواصفات العالمية.

وأثنى سموه خلال الزيارة، التي رافقه خلالها مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، والمدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، على حجم المشاركات خلال الدورة الأكبر من المعرض من حيث عدد الزوار والشركات المحلية والعالمية المشاركة ضمن المعرض.

ولي عهد دبي:

«دبي ماضية في تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33)، ورؤية محمد بن راشد لتصبح ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم».

«(المعرض) منصة لكبرى الشركات للتنافس في عرض أفضل المنتجات والرؤى حول كل جديد في هذا القطاع الحيوي».

«دبي تجمع العالم لصنع مستقبل أفضل للجميع في مختلف القطاعات».

«غلفود».. الأبرز على خريطة صناعة الغذاء العالمية

يُعد معرض «غلفود» الحدث الأهم والأبرز على خريطة صناعة الغذاء العالمية، والأول من نوعه على الأجندة السنوية لهذه الصناعة لعام 2023، حيث يجتمع في دبي أكبر الأسماء وأشهرها للكشف عن أحدث المنتجات والابتكارات لهذه الصناعة الحيوية، بما يعزز مكانة الحدث كقاعدة دولية تسهم في خلق مزيد من فرص النمو للعاملين في هذا القطاع من خلال أجنحة 125 دولة.

5000

شركة تشارك في المعرض لتقديم 100 ألف منتج جديد من 125 دولة.