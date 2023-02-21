غلفود 2023 يعزز سمعة دبي مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات

تشارك جمهورية ليتوانيا، بجناح وطني في معرض جلفود 2023، الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 20 -24 من فبراير الجاري . وأعرب كوستوتيس نافيكاس وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا عن سعادته لإفتتاح الجناح الوطني لبلاده في معرض جلفود 2023 بدبي الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية، وقال ان مشاركتنا في هذا الحدث بجناح وطني سوف تفتح المزيد من الآفاق والفرص امام المنتجات الغذائية الليتوانية الي اسواق المنطقة الخليجية والعربية والعالم. واشاد بجهود منظمي معرض جلفود لاهميته في تعزيز التعاون بين مجتمعات الأطعمة والمشروبات في العالم معتمداً شعار الإبداع والتغيير، ليمثّل مركزاً لتوجهات القطاع وقوةً عالميةً في مجال التوريد.

وقال وزير الزراعة الليتواني ان معرض غلفود 2023 يعزز سمعة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات، كما يدعم مكانة دولة الإمارات في ريادة مسيرة تحول القطاع وجهود معالجة الأزمات التي يواجهها عالمياً.

يتضمن الجناح المنتجات الرائدة لعشرات الشركات الليتوانية في مجال الصناعات الغذائية التى توظف احدث التقنيات في الزراعة والانتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للاسواق الخليجية والدولية. ويحرض اعضاء الوفد الليتواني خلال مشاركتهم في هذا الحدث الى تسليط الضوء على مدى تطور قطاع المأكولات والمشروبات في ليتوانيا وقصص النجاح التي تم تحقيقها في هذا القطاع، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية ووضع الصناعات الغذائية الزراعية في العالم اليوم.

من جهة أخرى سيكون هنالك برنامج افتتاحي للوفد الليتواني في مؤتمر Inspire" المصاحب لمعرض جلفود 2023 بمشاركة وحضور كوستوتيس نافيكاس وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا والدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وديفيداس كليوتشينسكاس، نائب مدير الخدمات الحكومية للأغذية والطب البيطري في جمهورية ليتوانيا؛ وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الامارات.

كما سيشارك لاوريناس مشكينيز من مجموعة AGUA في هذه الفعالية لمناقشة آثار الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع المنهجيات المتجددة، والسلاسل الأقصر في مجال الصناعات الغذائية. وسيستعرض كذلك أهمية وضع ضوابط صارمة لعملية إصدار الشهادات الغذائية وتصنيفها. وسيتطرق للحديث عن الإنتاج الغذائي الواعي، وسلاسل الاستهلاك، وتوقعات الطلب، إلى جانب أهمية تثقيف المستهلكين وبناء الثقة والشفافية وهي من أهم العوامل التي تساهم في تنمية هذا القطاع.