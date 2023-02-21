مطار دبي يستقبل 66 مليون مسافر العام الماضي بنمو 127%

قالت مؤسسة مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي شهد أداءً استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى نحو 66 مليون مسافر، لتتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من العام نفسه.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2022 وصل إلى أكثر من 66 مليون مسافر، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام، والتي بلغت حوالي 19.7 مليون مسافر، بزيادة تقدر بـ67 % عن أعداد المسافرين خلال الفترة نفسها من العام 2021.

وأضافت المؤسسة: تميّز الربع الأخير من عام 2022 بكونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شهر ديسمبر كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 مليون مسافر، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.



وأوضحت أن الهند احتفظت بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 مليون مسافر، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 4.6 مليون مسافر. كما تضمنت أيضاً أبرز الوجهات الدولية كل من باكستان بنحو 3.7 مليون مسافر، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 3 ملايين مسافر، وأخيراً روسيا وتركيا بإجمالي 1.9 و1.6 مليون مسافر على التوالي، واللتان حققتا انتعاشاً بنسبة 100% من مؤشرات التعافي مقارنة بعام 2019.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2022، تصدرت مدينة لندن القائمة بإجمالي 3 ملايين مسافر، تليها الرياض 2 مليون مسافر، ثم مومباي بـ 1.9 مليون مسافراً، متبوعةً بمدينتي جدة ونيوديلهي لتسجل كل منهما 1.7 مليون مسافر.

ويتصل مطار دبي الدولي بأكثر من 229 وجهة من خلال 88 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

ووصل إجمالي الشحن الجوي خلال العام 2022 إلى نحو 1,727,815 طناً، متراجعاً بنسبة 25.5% نتيجة لعودة معظم رحلات الشحن الجوي إلى مطار دبي ورلد سنترال (DWC) واستعادة كامل الطاقة الاستيعابية لطائرات الشحن من أجل نقل المسافرين طوال العام.

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB، من التعامل مع 62.2 مليون حقيبة خلال عام 2022، مُسجلاً أعلى أداءً للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بنسبة 99.8% (أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها). أما بالنسبة إلى تسليم الأمتعة عند الوصول، تم تسليم 92% من جميع الأمتعة في غضون 45 دقيقة. وتمثل مؤشرات الأمتعة التي تم تحقيقها خلال عام 2022 نسبة 86.2% من إجمالي عدد الأمتعة التي تم التعامل معها خلال عام 2019.

سجل متوسط المدة الزمنية المتوقعة للانتظار في مطار دبي الدولي DXB أقل من 13 دقيقة لأكثر من 95.48% من المسافرين القادمين عبر صالات الوصول، في حين وصلت المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين لمدة أقل من 5 دقائق وفقاً لنحو 96.24% من إجمالي عدد المسافرين. وجاء متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة إلى أقل من 3 دقائق لـ 96.38% من إجمالي عدد المسافرين.

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث: "لقد توقعنا مسبقاً أن يشهد عام 2022 نمواً وانتعاشاً كبيراً في قطاع الطيران، ولكن أعداد المسافرين فاقت تلك التوقعات، الأمر الذي شكل حافزاً لنا لمواجهة هذا التحدي وتحويله إلى فرصة لتحقيق التميُّز على مستوى العالم. فقد تمكنا من استيعاب النمو المطرد في أعداد المسافرين على مدار العام، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي والتعاون المستمر مع كافة شركائنا الاستراتيجيين، فضلاً عن التفاني والإخلاص في العمل من جانب جميع فرق العمل التي دأبت على تقديم خدمات وفق أرقى المستويات العالمية."

وفي حديثه عن التوقعات الأولية لعام 2023، أضاف غريفيث: "يتميز قطاع الطيران بديناميكية عالية وتأثير قوي على الصعيد العالمي، فعادة ما يكون هناك تطورات مستمرة على مدار السنوات وهو ما نتوقعه خلال عام 2023، حيث تشير التوقعات الأولية لحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى استقبال نحو 78 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، خاصة في ظل استضافة دبي للعديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى بما يشمل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ COP28، لذا ننطلق بثقة وجاهزية كبيرة لعام مليء بالتحديات والفرص الجديدة. هناك ثلاث ركائز على رأس قائمة أولوياتنا لعام 2023 تتمثل في المسافرين، الموظفين، والاستدامة، مشكلين محاور رئيسية لدعم مكانتنا الريادية كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً حول العالم، والحفاظ على صدارتنا ضمن قائمة رواد قطاع الطيران العالمي".