«دبي الدولي» يحتفظ بتصدر مطارات العالم

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى نحو 4.18 ملايين مقعد مجدول خلال فبراير 2023، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة.

نمو قوي

ووفقاً لبيانات تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية.

كما تواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

المركز الأول

وأوضحت البيانات أن «دبي الدولي»، احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو أكثر من 880 ألف مقعد، مقارنة مع مطار «لندن هيثرو»، الذي سجل أكثر من 3.3 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي.

وبلغ إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً في مطار دبي الدولي خلال فبراير الجاري، نحو 4.18 ملايين مقعد، مقابل نحو 4.28 ملايين مقعد لمطار «هارتسفيلد أتلانتا»، تلاه مطار طوكيو الدولي، مسجلاً 3.7 ملايين مقعد.

وأشارت البيانات إلى اقتراب مطار دبي الدولي من «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي يحتل المركز الأول بنحو 100 ألف مقعد فقط خلال فبراير الجاري.

توقعات

وأعلنت مؤسسة مطارات دبي توقعاتها حول حركة المسافرين مع نهاية العام الماضي، ليصل عدد المسافرين إلى 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، وذلك في ظل مؤشرات أداء استثنائي حققه المطار خلال الربع الثالث من العام الماضي، إضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وسجل «دبي الدولي» زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 18 مليوناً و455 ألفاً و938 مسافراً في تلك الفترة، وليستقبل بذلك نحو 46 مليوناً و340 ألفاً و826 مسافراً منذ بداية من يناير حتى سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 167.9% على أساس سنوي.