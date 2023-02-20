بنك المارية المحلي يفتتح منصة ذكية إلكترونية للخدمات المصرفية في أدنوك أبوظبي

أعلن بنك المارية المحلي عن افتتاح أحدث منصة ذكية متقدمة تقنيًا له للخدمات المصرفية في المركز الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ليقدّم لعملائه تجربة مصرفية جديدة ومتميزة ومتكاملة تسهّل معاملاتهم المالية اليومية.

تم تجهيز المنصة الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك شراء أسهم الاكتتابات العامة الأولية (IPO) إلكترونيًا وأجهزة الإيداع الفوري وإيداع الشيكات وخدمات الصراف الآلي. والمنصة الذكية المتعددة المهام (MFK) التي يمكن العثور عليها في الموقع تصدر وتطبع دفاتر الشيكات وبطاقات الخصم المباشر، ممّا يوفّر للعملاء سرعة وسهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك فريق خدمة عملاء مخصص متواجد في الموقع لمساعدة العملاء في استفساراتهم وطلباتهم المالية.

افتُتِح موقع المنصة الذكية في المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) نتيجة الطلب المتزايد من موظفي أدنوك على خدمات بنك المارية المحلي، لا سيما للاكتتابات العامة الأولية (IPOs). وجراء ذلك، تم التخطيط للموقع الجديد للمنصة الذكية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا، والاقتراب منهم، وتسهيل معاملاتهم المالية اليومية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي محمد وسيم خياطة ، قائلاً: "نسعى من خلال التطبيق الخاص بالبنك والمنصات الذكية إلى الإرتقاء بالخدمات المصرفية إلى أعلى مستويات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدماتنا الاستثنائية، لنوفّر لعملائنا خدمات فعّالة ومبتكرة تمنحهم تجربة تتميّز بالراحة والكفاءة والسرعة من أي مكان وفي أي وقت. لذلك، قمنا باختيار مواقع استراتيجية لمنصاتنا الذكية لتمكين العملاء من الوصول إلى خدمات مصرفية متطورة".



تأسس بنك المارية المحلي في عام 2021 ، وهو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم تجربة عملاء رقمية فريدة من نوعها بكامل خدمات المصرفية الشخصية والتجارية على حد سواء من خلال منتجات عصرية ومبتكرة وخدمات شاملة بنموذج تشغيل مبسط. كما يتطلع البنك بأن يصبح رائداً في تحفيز النشاط المصرفي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الوصول الرقمي وقابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والامتثال التي تعمل بانسجام في أي وقت وأي مكان.