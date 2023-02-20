مركز أبوظبي للأعمال 2022 يعكس حيوية القطاع رغم التحديات العالمية

أوضح التقرير السنوي 2022 لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، نمواً في المؤشرات الرئيسة، الأمر الذي يعكس حيوية قطاع الأعمال رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مع تسجيل معدلات مرتفعة للالتزام بحقوق المستهلك والعلامات التجارية والملكية الفكرية.

وارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,593 رخصة، وبلغ عدد الرخص المجددة خلال العام الماضي 73,212 رخصة ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.

وسجلت الرخص الاقتصادية المهنية والسياحية والصناعية الجديدة معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكد جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين والفرص التي توفرها لنمو وازدهار الأعمال، حيث بلغ عدد الرخص المهنية خلال العام الماضي 635 رخصة مقارنةً بـ 243 رخصة في العام 2021 بنمو 161%، والرخص السياحية 181 رخصة بنمو 43.6% مقارنة بـ 126 رخصة في العام 2021، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 243 رخصة بزيادة 17.9% مقارنةً بـ 206 رخص في عام 2021.



وحسب تقرير النشاط التجاري في أبوظبي لعام 2022، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 23,947، ما يشكل نسبة 93.5% من إجمالي الرخص الجديدة. وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 560 رخصة، و25 رخصة جديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي: «يأتي استمرار نمو الرخص الجديدة والمجددة في إمارة أبوظبي تأكيداً على جاذبية قطاع الأعمال في الإمارة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي أثرت على ثقة المستثمرين والأنشطة التجارية في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر هذا النمو مؤشراً على نجاح السياسات والمبادرات التي اتخذتها أبوظبي لتمكين الإمارة من مواصلة مسيرتها في التنويع الاقتصادي والتطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحول الرقمي من أجل توفير فرص متنوعة للمستثمرين».

وأضاف البلوشي: «نواصل تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الأعمال من النمو والازدهار، ونحرص على تلبية متطلبات المستثمرين وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية في ظل سعينا لترسيخ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».

وأوضح تقرير مركز أبوظبي للأعمال قيام إدارة حماية العلامات والوكالات التجارية بـ5169 زيارة رقابية و213 حملة تفتيشية خلال العام الماضي لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة، وانخفض عدد المخالفات إلى 420 مخالفة مقارنة بـ479 في العام 2021، كما قامت بتنظيم 10 ورش توعوية بشأن التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة.

وقامت إدارة حماية المستهلك بتنظيم 9147 زيارة ميدانية و153 حملة تفتيشية، وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 5064 شكوى تصل قيمتها إلى 27.6 مليون درهم، مقارنةً بـ 4209 شكوى في العام 2021.

وخلال العام الماضي، قامت إدارة الرقابة والتفتيش بـزيادة عدد الزيارات الرقابية إلى 185759 زيارة مقارنةً بـ 179457 في العام 2021، وسجلت المخالفات انخفاضاً من 7080 حالة في العام 2021 إلى 3813 حالة في العام 2022.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال محمد منيف المنصوري: «تؤكد مؤشرات التقرير السنوي للعام 2022 حيوية قطاع الأعمال في أبوظبي في ظل بيئة تتميز بالصعوبات على الصعيد العالمي، كما أن معدلات النمو المسجلة تأتي مقارنةً بمستويات مرتفعة في الفترة المقابلة، أي عام 2021 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأنشطة مع بداية التعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19».

خلال العام الماضي، أطلق مركز أبوظبي للأعمال عدداً من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتوفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات المقدمة، حيث بدأ في تقديم خدمة تسوية منازعات المستهلكين، بالتعاون مع دائرة القضاء، من أجل تسريع حل المنازعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية في الإمارة بصورة ودية وأقل تكاليف ممكنة، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في المجال.

وأضاف المنصوري: «ضمن جهودنا لتسهيل بدء وممارسة الأعمال وتحفيز رواد الأعمال، قمنا بتوسيع نطاق رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإضافة 126 نشاطاً للرخصة. كذلك، قمنا بإتاحة ترخيص 1200 نشاطاً دون اشتراط تقديم عقد إيجار لمقر العمل في العام الأول. ونواصل جهودنا لتعزيز تنافسية الإمارة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات».