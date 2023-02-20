مكتوم بن محمد: من دبي نقود مستقبل القطاع المالي العالمي

اطَلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، على تقرير أداء مركز دبي المالي العالمي لعام 2022 الذي سجل نموا اسثنائيا.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "اطلعت على تقرير أداء مركز دبي المالي العالمي لعام 2022 الذي سجل نموا اسثنائيا حيث انضمت 1,084 شركة جديدة للمركز بزيادة 20% عن العام 2021 ليبلغ إجمالي عدد الشركات 4,377 شركة".

وأضاف سموه: "وتخطت قيمة العائدات المليار درهم للمرة الأولى منذ إنشاء المركز محققاً أرباحاً تشغيلية بلغت 679 مليون درهم".

وتابع سموه قائلا: "واحتل مركز دبي المالي العالمي في العام2022 المرتبة الأولى عالميا بين المناطق الحرة الأكثر استقطابا لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي".

وأكد سموه على أن نجاحات مركز دبي المالي العالمي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقال سموه: "نجاحات المركز تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد وتتوافق مع أجندة دبي الاقتصاديةD33. من دبي نقود مستقبل القطاع المالي العالمي".