دبي تخفض استهلاك القوارير البلاستيكية بـ7 ملايين قارورة خلال عام

عقب عام واحد من إطلاقها، نجحت مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من سبعة ملايين قارورة، بفضل المشاركة المجتمعية الواسعة في تحقيق أهداف المبادرة، والدعم الكبير الذي حظيت به من الشركاء، ومساهمة القطاعين العام والخاص في تبني وضع أجهزة مياه في المنازل والمكاتب والفنادق والمدارس.

ووصل عدد محطات توزيع مياه الشرب النقية، والتي يمكن الاستفادة منها لإعادة ملء القوارير الفارغة بالمجان إلى 50 محطة مياه نقية في مواقع مختلفة من دبي، بما في ذلك المنتزهات العامة، والشواطئ، ومناطق الجذب السياحي، والأماكن العامة. كما تتوزع مجموعة من تلك المحطات في الأماكن والأحياء الحيوية التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الناس عليها، مثل: (كايت بيتش، ودبي مارينا، وأبراج بحيرات جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي هاربر، ومدينة جميرا، ودبي فستيفال سيتي، والخوانيج)، وغيرها.

كما تعاونت «دبي تبادر» مع «طلبات»، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية الرائدة في المنطقة، لنشر الوعي حول الحملة، والإعلان عن مواقع محطات المياه الجديدة في الإمارة، حيث تم أخيراً تركيب أربع محطات مياه شرب نقية إضافية في مواقع رئيسة، وهي منطقة حتا، ومدينة دبي الرياضية، وميناء راشد، ومدينة دبي للإنترنت.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يوسف لوتاه: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى وجهة مستدامة رائدة، انطلقت مبادرة (دبي تبادر) قبل عام لتحقق نجاحاً لافتاً. ونفخر بمدى التقدم الكبير الذي أحرزته في غضون عام، ونأمل أن تواصل في السنوات المقبلة تشجيع سكان وزوار المدينة على اعتماد ممارسات وأساليب حياة صديقة للبيئة تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي من بينها تعزيز مكانة الإمارة لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم». وأضاف لوتاه: «يرجع نجاح هذه المبادرة إلى الدعم الكبير الذي قدمته الجهات المعنية والشركاء في الإمارة، وأسهمت الشراكات المتميزة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق استراتيجية دبي للاستدامة. كما أننا نبذل جهوداً حثيثة لتحقيق جميع أهداف الاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، ونتطلع إلى مواصلة النجاح الذي تحققه (دبي تبادر)، لاسيما في عام 2023 الذي أعلنته دولة الإمارات عاماً للاستدامة».