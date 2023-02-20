«مركز جبل علي وتيكوم» ينجز 2.6 مليون بيان جمركي في 2022

أكدت دائرة جمارك دبي استكمال فريق القيادة في الدائرة زياراته الميدانية للمراكز الجمركية، لمتابعة جهودها الهادفة إلى تطوير الأداء لمواكبة النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية.

وأفاد بيان من الدائرة أمس، بأن المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، قام بزيارة ميدانية مسائية إلى «مركز جمارك جبل علي وتيكوم»، التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، للإطلاع على سير العمل ومتابعة التطور المستمر في سرعة الإنجاز، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين لإسعادهم، وتعزيز قدرتهم على تحقيق أفضل العائدات من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، في وقت كشفت فيه «جمارك دبي» عن وصول عدد البيانات الجمركية التي أنجزها المركز إلى 2.601 مليون بيان جمركي خلال عام 2022.

وقال مصبح: «نعمل على تطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية باستمرار لتلبية متطلبات النمو المقبل في تجارة دبي الخارجية، ولذلك نحرص على متابعة تقدم العمل في مراكزنا الجمركية من خلال الاطلاع الميداني على التحسن المحقق في المراكز على صعيد جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة عمليات التفتيش والسرعة في الإنجاز، لنؤمن تدفق البضائع التجارية بانسيابية عالية تدعم قدرة دبي على زيادة حجم وقيمة تجارتها الخارجية بوتيرة متسارعة».

وأضاف: «يقوم مركز جمارك جبل علي وتيكوم بدور محوري في دعم النمو في تجارة دبي من خلال تحقيق الانسيابية في حركة التجارة بميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) و(تيكوم)». من جانبه، قال مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مُكلف)، راشد سيف الضباح السويدي، إن «مركز جمارك جبل علي وتيكوم» حقق تطوراً كبيراً في مستويات الإنجاز خلال عام 2022، إذ بلغ عدد البيانات الجمركية التي أنجزها 2.601 مليون بيان جمركي شملت بضائع تجارية بلغ وزنها 9.374 مليارات كيلوغرام.