«دبي للاقتصاد الرقمي» تقود مناقشات تطوير التجارة الإلكترونية

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي، والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية.

واستقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، وتضمنت نقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية.

وأكد المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، الالتزام بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للشركات الرقمية. وقال: «هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، مثل هذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات». وأضاف لوتاه: «في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، فقد بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية». وبحسب بيان غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، فإن مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ازدهر، خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية.

ووفقاً لبيانات موقع «ecommercedb.com» المتخصص بتحليلات الأسواق، فقد جاءت دولة الإمارات في المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعة بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% في الفترة بين عامَي 2023 و2027.