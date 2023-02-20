تفعيل استخدام «الهوية الرقمية» عبر «إمارات تاكس»

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب تفعيل خاصية الدخول الموحد لمتعاملي الهيئة إلى المنصات الإلكترونية للهيئة باستخدام تقنيات «الهوية الرقمية» «UAE Pass»، بما يتيح للمتعاملين بالنظام الضريبي الاعتماد على «الهوية الرقمية» في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

ودعا المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالله البستكي، متعاملي الهيئة إلى الاستفادة من الخاصية الجديدة، وتفعيل حساباتهم في «الهوية الرقمية»، ليتمكنوا من استخدامها للوصول إلى خدمات الهيئة بإجراءات تتميز بالسرعة والسهولة عبر الأجهزة والهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم.