الدورة الأكبر في تاريخه...فعاليات "غلفود 2023" تنطلق غدا في دبي

تنطلق غدا، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة 28 من معرض "غلفود 2023"، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، المقرّر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الجاري والتي ترسم مستقبل القطاع عالمياً، بمشاركة قادة القطاع والشركات المصنعة للمأكولات والمشروبات. وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها. وتم تأكيد مشاركة ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة من 120 دولة حول العالم، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية. ويُعود التوسع القياسي في حجم المعرض إلى إطلاق منصة "غلفود بلس"، القاعة الجديدة المصممة خصيصاً للفعالية، التي تتيح للمشاركين في المعرض، لأول مرة، استعراض منتجاتهم على امتداد مساحة إضافية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

ويوفر الحدث، منصة عالمية للاستفادة من فرص الأعمال من خلال احتضان 125 جناحاً وطنياً، ويشارك العديد منها في الفعالية للمرة الأولى، مثل أرمينيا وكمبوديا والعراق، مع الترحيب بالعديد من الأجنحة السابقة، مثل جنوب أفريقيا وأستراليا.

مشاركة قوية

بدورها، تعتزم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تسجيل مشاركة قوية في الدورة الـ 28 من معرض الخليج للأغذية «غلفود 2023»، وتأتي مشاركة «دبي للاقتصاد والسياحة» في هذا المعرض المهم إنسجاما مع دورها الحيوي في جذب واستقطاب المصنّعين والمستثمرين الأجانب من حول العالم في القطاعات الرئيسة، ومن أبرزها قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلّي لإمارة دبي.

كما أن الحدث يساهم في تمهيد الطريق أمام روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتوثيق علاقاتها واتصالاتها مع الشركات العالميّة والموردين والوفود الحكومية والتجارية الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب الترويج للشركات والمنتجات المحليّة.

ويُمثّل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض «غلفود 2023» كل من مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضافر جهود المؤسستين لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجيّة للدائرة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصاديّة (D33)، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، ووضعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة حول العالم، ومضاعفة حجم التجارة الخارجيّة، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجيّة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم بناء قدراتها والتوسّع العالمي لها.

الشركات العالميّة

وتحرص الدائرة على تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز صورة الإمارة في أذهان المستثمرين والمصنّعين وكبرى الشركات العالميّة في مختلف القطاعات الاقتصاديّة، ويعتبر معرض «غلفود 2023»، فرصة مثالية لمؤسسات الدائرة للتواجد به والتواصل مع أهم الشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، وتحقيق الفائدة المرجوة من تلك المشاركة.

وتستهدف مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة خلال مشاركتها في «غلفود»، الترويج لخدمات الصناعة والصادرات في دبي، إلى جانب التواصل مع الشركات الدولية والمشترين وتعريفهم بالشركات المحليّة، إلى جانب المشاركة في جلسات المعرض المتعددة للتعريف أكثر بالقطاع، والسعي من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة. وتستضيف المؤسسة حوالي 343 من المشترين العالمين ضمن أجندة فعاليات نادي نخبة المشترين من مختلف دول العالم.

بدورها، ستعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تعزيز تواجد وحضور المشاريع والشركات الناشئة من أعضائها في المعارض والفعاليات المحلية والدولية كمعرض «غلفود»، لعرض منتجاتها وفتح قنوات جديدة لدخول أسواق إقليميّة وعالميّة، فضلا عن التواصل مع مختلف الموردين بما يُسهم في دفع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة والتي تمثّل ما نسبته 99% من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.