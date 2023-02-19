1.02 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال يناير

أكد مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن السوق العقارية شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال شهر يناير من العام الجاري، حيث سجلت الدائرة 961 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 640 مليون درهم من إجمالي 712 عملية تداول عقاري، إذ سُجِلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة «الحليو 2» بقيمة 35 مليون درهم.

وقال المهيري، إن «الأداء الإيجابي للسوق العقارية والأرقام المسجلة منذ مطلع عام 2023 تعكس ثقة المستثمرين، وتؤكد مدى جاذبية وتنافسية القطاع العقاري في عجمان، الذي يواصل بثبات تحقيق معدلات نمو تصاعدية، وهو ما جعله هدفاً لرواد الأعمال، ووجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين».