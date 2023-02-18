"ملتيبلاي" تعلن عن خطة النمو الاستراتيجي لعام 2023 وتستهدف مزيد من صفقات الاستحواذ

أعلنت اليوم مجموعة "ملتيبلاي" وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، عن خطة نموها الاستراتيجية لعام 2023 والتي تستهدف خلالها الاستثمار في الشركات التحويلية المُدرة للدخل خلال العام الجاري، بهدف مواصلة تنويع محفظتها الاستثمارية وأصولها عبر قطاعاتها الرئيسية ومن خلال منصتها الاستثمارية "ملتيبلاي+". وستواصل المجموعة مباشرة عملياتها التشغيلية والاستمرار في التوسّع والنمو عبر قطاعاتها الرئيسية مع استمرارية الاستفادة من عوائد الاستثمار.

وسجّلت مجموعة "ملتيبلاي"، خلال العام 2022، متوسط نمو مرجح بنسبة 38.6% عبر قطاعاتها التشغيلية الرئيسية، وهي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، واللياقة الصحية والجمال، والإعلام والاتصال. وتحقق كافة استثماراتها الأساسية الحالية تدفقات نقدية مجزية، كما تدر دخلاً متكرراً ومستداماً، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى مواصلة النمو عبر أنشطتها الحالية والتوسّع داخل قطاعات وأسواق جديدة.

فضلاً عن ذلك، أحرزت "ملتيبلاي" تقدماً كبيراً في اتخاذ الخطوات ودراسات الجدوى اللازمة ضمن عدد من صفقات الاستحواذ القادمة، وهي في طور الاستعداد حالياً لتجهيز قطاعين رئيسيين لتنفيذ طرح عام أولي، كما تبحث كافة السبل والخيارات المتاحة للاستثمار في مجالات جديدة، وتحديداً الأزياء. وفي الوقت نفسه، سجلت المنصة الاستثمارية للمجموعة، ملتيبلاي+، عوائد استثمارية مجزية بشكل خاص.

وفي هذا السياق، أفادت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي": " كانت 2022 العام الأول لمجموعة ملتيبلاي كشركة مساهمة عامة سجلت فيها نتائج مالية قوية مدفوعة بالمجمل بسلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية الناجحة. سنواصل تركيزنا على تعزيز نمو أرباح أعمالنا الأساسية وتحسين ميزانية محفظتنا الاستثمارية الغنية بالأصول التي طورناها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تحديد صفقات استثمارية جديدة ومجزية، لاسيّما في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات ومعدلات التقييم، لتحقيق قيمة استثمارية للمساهمين".

ونجحت مجموعة ملتيبلاي في تعزيز نمو محفظة أصولها المتنوعة، مما جعلها في مكانة جيدة تؤهلها إلى المضي قدماً نحو تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق قيمة استثمارية لصالح مساهميها على الأجلين المتوسط والطويل.

وأضافت بوعزة: "سوف نركّز خلال العام الجاري على تحقيق نمو مستدام للأعمال القائمة، مع مواصلة اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية الجديدة التي ينعكس مردودها الإيجابي، وبشكل مختلف، على نتائجنا المالية خلال الـ 12 شهراً القادمة في الوقت الذي نلمس فيه نضوجاً على مستوى أعمالنا".