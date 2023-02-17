أرباح شركات الطاقة والمرافق المُدرجة ترتفع إلى 24 مليار درهم في 2022

ارتفعت أرباح شركات الطاقة والمرافق المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 20.4% خلال العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنحو 19.3%، ونمت الأصول بأكثر من 4.3%، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية لسبع شركات مُدرجة في قطاع الطاقة والمرافق إلى نحو 24 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل نحو 20 مليار درهم خلال عام 2021، بزيادة تعادل 4.1 مليارات درهم.

وزادت إيرادات الشركات السبع على أساس سنوي بنسبة 19.3% من 111.5 مليار درهم خلال عام 2021 إلى 133.05 مليار درهم في نهاية العام 2022، بزيادة تعادل 21.5 مليار درهم، بينما زاد إجمالي أصول «موجودات» الشركات من 409 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2021، إلى 426.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 بزيادة تقارب 17.6 مليار درهم.

وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في الصدارة مع بلوع صافي الدخل ثمانية مليارات درهم، بزيادة قدرها ملياري درهم.

وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، صافي أرباح بقيمة ثمانية مليارات درهم خلال عام 2022، مسجلة بذلك أفضل أداء مالي سنوي مجمع ومستقل في تاريخها التشغيلي.

وسجلت شركة «أدنوك للحفر» صافي أرباح استثنائي خلال العام الماضي وصل إلى 2.95 مليار درهم بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

ونجحت شركة «أدنوك للتوزيع» في تسجيل أرباح قوية، حيث ارتفع صافي الربح 22% على أساس سنوي ليبلغ 2.75 مليار درهم خلال 2022.

وتمكنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» من تسجيل أرباح صافية قدرها 1.001 مليار درهم بزيادة بلغت 7%.

وارتفعت صافي أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إلى 600.2 مليون درهم خلال 2022، بارتفاع 3% مقارنة مع 585.2 مليون درهم خلال 2021.

ووصل صافي أرباح شركة «دانة غاز» إلى نحو 667 مليون درهم خلال عام 2022.