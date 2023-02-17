26.5 مليار درهم صافي أرباح 10 بنوك مدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية»

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أكثر من 26 ملياراً و495 مليون درهم العام الماضي، ما يعكس قوة ملاءة تلك البنوك المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على موقع السوق، أن بنك أبوظبي الأول استحوذ على الحصة الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع عام 2021.

صافي الفوائد

وزاد صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري 23% إلى 6.43 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، مدعوماً بنمو صافي الفوائد بنسبة 15% لترتفع بذلك الإيرادات التشغيلية للبنك في عام 2022 بنحو 16%.

أما في ما يتعلق بالمخصصات فقد شهدت خلال العام الماضي أيضاً ارتفاعاً بنسبة 8% على أساس سنوي.

زيادة الدخل

وكشفت نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي، عن أن صافي الأرباح ارتفع إلى 3.6 مليارات درهم في نهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 55% مقابل 2.3 مليار درهم في عام 2021 مدعوماً بزيادة الدخل من الرسوم والعمولات بـ43% ليصل إلى 4.1 مليارات درهم، إضافة إلى تخفيض مخصصات خسائر التمويل بنسبة 19%.

ارتفاع الإيرادات

وحقق بنك رأس الخيمة الوطني نمواً في صافي الأرباح بنسبة 53.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.16 مليار درهم مدعوماً بارتفاع إجمالي الإيرادات لعام 2022 بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.45 مليارات درهم.

الأرباح الأعلى

وارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 26.7%، لتصل إلى 650.9 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ514.1 مليون درهم عن عام 2021، حيث تعتبر هذه الأرباح الأعلى تاريخياً منذ تأسيس البنك.

وسجل بنك أم القيوين الوطني، أرباحاً صافية بنحو 364.52 مليون درهم خلال العام الماضي، بزيادة 38% على عام 2021، مما يعكس أداء قوياً في البيئة الخارجية المحسنة وإدارة التكاليف بكفاءة.

ربح تشغيلي

وارتفع صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني بنسبة 195.3% على أساس سنوي لينهي عام 2022 بصافي ربح قدره 340.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 115.2 مليون درهم في عام 2021.

وحقق البنك أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 29.4% مقارنة بمبلغ 955.6 مليون درهم في عام 2021، مدعوماً بارتفاع صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف.

كما سجل البنك أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق، بلغ 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 25.8% عن عام 2021، مما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسة وإدارة الموجودات والمطلوبات في بيئة ارتفاع معدلات الفائدة.

نمو

وزادت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد إلى 154.7 مليون درهم في نهاية العام الماضي بنمو على أساس سنوي جاوز 120.4%، في حين نمت الأرباح الصافية للبنك التجاري الدولي بنسبة 15% من 131 مليون درهم عام 2021 إلى 150 مليون درهم في عام 2022.

وأظهرت بيانات بنك الشارقة ارتفاعاً في صافي أرباح العام الماضي (قبل التضخم المرتفع وتحويل العملة) بنسبة 9% إلى 245 مليون درهم، مقارنة مع صافي ربح قدره 225 مليون درهم في عام 2021.

البنوك الـ10

■ «أبوظبي الأول» سجل صافي أرباح بـ13.4 مليار درهم.

■ الأرباح الصافية لـ«أبوظبي التجاري» بلغت 6.43 مليارات درهم.

■ «أبوظبي الإسلامي» حقق أرباحاً صافية بـ3.6 مليارات درهم

■ «رأس الخيمة الوطني» سجل 1.16 مليار درهم أرباحاً صافية.

■ الأرباح الصافية لـ«الشارقة الإسلامي» بلغت 650.9 مليون درهم.

■ «أم القيوين الوطني» حقق صافي أرباح بـ364.52 مليون درهم.

■ أرباح «الفجيرة الوطني» الصافية بلغت 340.4 مليون درهم.

■ البنك العربي المتحد حقق 154.7 مليون درهم صافي أرباح.

■بنك الشارقة سجل 245 مليون درهم أرباحاً صافية.

■ البنك التجاري الدولي سجل صافي أرباح بـ150 مليون درهم.