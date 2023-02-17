الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المُدرجة تتجاوز 29 مليار درهم

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 13%، أو ما يعادل 3.34 مليارات درهم خلال العام الماضي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 1.52 مليار درهم.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى إفصاحات 29 شركة تأمين وطنية مُدرجة أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، زاد إجمالي الأقساط المكتتبة من 25 ملياراً و750 مليون درهم في عام 2021، إلى 29 ملياراً و88 مليون درهم في عام 2022.

واستحوذت نحو 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على نحو 59%، أو ما قيمته 17.18 مليار درهم من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركات المدرجة في 2022، بزيادة نسبتها 17.1%، مقارنة بأقساط 14.676 مليار درهم في عام2021.

ووصلت حصة 16 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 41% توازي ما قيمته 11.89 مليار درهم من إجمالي أقساط الشركات في العام الماضي، بزيادة بنسبة 7.5%، مقارنة بأقساط بقيمة 11.07 مليار درهم في 2021.

وحازت شركة «أورينت للتأمين» النصيب الأكبر من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركات المدرجة في العام الماضي، مع ارتفاع أقساطها بنسبة 21% من خمسة مليارات درهم إلى ستة مليارات درهم.

وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في المركز الثاني مع ارتفاع إجمالي أقساطها بنسبة 20.1% إلى 5.13 مليارات درهم.

وحلّت شركة «سكون للتأمين - عُمان للتأمين سابقاً» في المرتبة الثالثة مع تحقيق أقساط مكتتبة بنحو 4.39 مليارات درهم في 2022، مقابل 3.54 مليارات درهم في 2021.

وسجلت «دبي للتأمين» أقساطاً مكتتبة بنحو 1.47 مليار درهم في 2022، مقابل 1.23 مليار درهم في 2021.

وتجاوزت أقساط التأمين المكتتبة للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) عتبة المليار لتبلغ 1.12 مليار درهم بنمو بنسبة 2.8%.