«سور» العالمية تفتتح مقراً دولياً في دبي

افتتح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أمس، أول مقر لشركة «سور» العالمية المتخصصة في البنية التحتية للمياه (Saur) في دبي، في إطار سعي الشركة إلى المضي قدماً في توسعها العالمي، وتوفير خبراتها في قطاع المياه لجميع دول الشرق الأوسط.

ورحّب الطاير بافتتاح المقر الدولي الجديد لـ«سور» في دبي، وقال: «لقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً مثالياً للأعمال التجارية، وقاعدة لانطلاق العمليات الإقليمية والدولية للشركات والمؤسسات، بفضل خطط الإمارة المبتكرة، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، والسياسات والقوانين والتشريعات التي تشجع قطاع الأعمال».

وأضاف أن «التدفق الملحوظ للاستثمارات، وانتقال الأعمال إلى دبي خلال السنوات الأخيرة، يؤكد جاذبية الإمارة بالنسبة لقطاع الأعمال».

وتابع الطاير: «يشكل هذا المقر الجديد إضافة نوعية لـ(سور)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الابتكار ومزوّد الخدمات العالمي في قطاع المياه».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «سور»، باتريك بليتون، إن «افتتاح المكتب الجديد في دولة الإمارات، دليل واضح على طموح المجموعة لمواصلة توسعها العالمي في الأسواق الرئيسة»، مؤكداً أن الإمكانات المبتكرة التي تمتلكها «سور» وخبراتها في البلدان التي تعاني مستويات عالية من الإجهاد المائي، يجعلها الشريك المفضل لمواجهة التحديات التي تواجهها دول منطقة الشرق الأوسط، من خلال تحقيق أهدافها في التحوّل بالقطاع المائي.

من جهته، قال رئيس «سور» العالمية، نادر عنتر، إن «دبي تشكل مركزاً رئيساً ومهماً بالنسبة لـ(سور)، إذ سيسمح وجود المجموعة في دولة الإمارات ومقرها الإقليمي في الرياض، بالعمل عن كثب مع متعامليها في جميع أنحاء المنطقة، وتقديم أعلى مستويات الدعم لهم لإدارة موارد المياه بصورة مستدامة على المدى البعيد».

يذكر أن «سور» من الشركات المتخصصة في البنية التحتية للمياه، من حيث الاستثمار والتشغيل وتوفير التقنيات الحديثة، ولديها خبرات واسعة في العديد من المناطق المعرّضة لمستويات مرتفعة من الإجهاد المائي، بما في ذلك: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، قبرص، السعودية، جيبوتي، الولايات المتحدة، وسنغافورة.