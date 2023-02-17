«طيران الإمارات»: 4 رحلات إلى القاهرة يومياً

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها سترفع عدد رحلاتها إلى القاهرة إلى 28 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن زيادة الرحلات توفر خيارات أكبر أمام العملاء في مصر للسفر من وإلى دبي وعبرها، وفق جداول زمنية مختلفة، وفرصة للاستمتاع بتجربة «طائرة الإمارات A380».

ويعني تعزيز العمليات أن «طيران الإمارات» ستشغل أربع رحلات يومياً إلى القاهرة، ثلاث منها بطائراتها العملاقة «A380»، والرابعة بطائرة «بوينغ 777».

وبذلك تتمتع القاهرة بأعلى معدل تشغيل لخدمات «طائرة الإمارات A380» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسهم توفير سعة مقعدية أكبر، بإضافة أكثر من 2200 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، في تلبية الطلب القوي والمتنامي على خط دبي - القاهرة، كما يدعم انتعاش السياحة في مصر.

وتعمل الرحلة «ئي كيه 921» الآن يومياً، حيث تغادر دبي في الساعة 12:00 ظهراً، لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة 2:15 بعد الظهر.

أما رحلة العودة «ئي كيه 922» فتقلع من القاهرة في الساعة 4:15 عصراً لتصل مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 ليلاً.

وستغادر رحلة «طائرة الإمارات» الثالثة «ئي كيه 925» بطائرة «A380»، دبي في الساعة 8:40 مساءً وتهبط في مطار القاهرة الدولي الساعة 10:55 ليلاً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 926»، فتغادر القاهرة بعد منتصف الليل بـ40 دقيقة، وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 6:10 صباحاً.

وكانت «طيران الإمارات» بدأت تشغيل رحلاتها إلى مصر في أبريل 1986 بثلاث رحلات أسبوعياً.

ونقلت منذ ذلك الحين 9.6 ملايين مسافر من وإلى القاهرة.

ونمت العمليات بشكل مضطرد مع زيادة أعداد الرحلات والسعة بين القاهرة ودبي لتلبية طلب العملاء.

من جهة أخرى، أعلنت «طيران الإمارات» وفريق بريطانيا العظمى للإبحار الشراعي «SailGP Team»، عن إبرام اتفاقية رعاية مدتها ثلاث سنوات.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح «طيران الإمارات» الراعي الأول لاسم فريق الإبحار الشراعي، وذلك اعتباراً من السباق الذي يقام في سيدني يومي 18 و19 فبراير الجاري.

وسيظهر شعار «طيران الإمارات» Fly Better بوضوح على قارب السباق «بريطانيا العظمى F50»، مع إبراز العلامة التجارية أيضاً على وسط ومقدمة هيكل القارب.

كما سيظهر شعار الناقلة أيضاً على ملابس الفريق من الأمام والخلف، وكذلك على معدات الإبحار.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «هذه شراكة مثالية لأن (طيران الإمارات) وفريق (SailGP) لديهما القيم والطموحات والمحفزات ذاتها، وسننقل معاً هذه الرياضة إلى مستويات جديدة، ونقرب جمهورها أكثر من الحدث».

25

رحلة أسبوعياً تشغل «طيران الإمارات» حالياً 25 رحلة أسبوعياً بين القاهرة ودبي، حيث قدمت الناقلة، على مدى العقود الثلاثة الماضية، إسهاماً مهماً في الاقتصاد المحلي والسياحة، من خلال نقل الزوّار من جميع أنحاء شبكتها العالمية التي تمتد عبر القارات الست.