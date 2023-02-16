أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ1.66 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية جلسة اليوم الخميس، سيولة ناهزت 1.66 مليار درهم، مع تركيزها على أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و327.42 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 406.59 مليون سهم عبر أكثر من 18.9 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.16% بما يعادل 5.85 نقطة إلى 3469.59 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، في سوق دبي، سهم أملاك للتمويل، الذي واصل ارتفاعه بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي عند 0.831 درهم، وبتداولات تجاوزت 61 مليون سهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% عند 9875 نقطة، وبتداولات بلغت 1.3 مليار درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، في السوق، سهم ملتیبلاي، حيث ارتفع بنسبة 3.3% عند 4.07 درهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.

وقال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن هناك بعض الهدوء في أسواق الأسهم المحلية والذي قد يمتد للأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إعلان النتائج المالية السنوية.

وأكد أن الأرباح السنوية عن العام 2022 كانت جيدة، كما أن الأساسيات المالية للشركات المدرجة لاتزال قوية على الرغم من التباين في الأداء منذ بداية العام وحتى الآن.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة بلغت أكثر من 3.5%.