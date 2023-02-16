1.7 مليون درهم قيمة عقد إيجاري لشقة سكنية بدبي

أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، ومقرها دبي، عن عقدها واحدة من أضخم صفقات التأجير لهذا العام لوحدة عقارية واحدة في دبي، تضمن تأجير بنتهاوس في مشروع "ون بالم" من شركة أمنيات العقارية بنخلة جميرا، أحد أكثر المشاريع السكنية تميزاً في دبي، مقابل 1.7 مليون درهم.

و تبلغ مساحة الشقة، 4,790 قدم مربع وتتألف من أربع غرف ويعد مبنى "ون بالم"، الذي تقع به الوحدة، في نخلة جميرا مجمعاً سكنياً فاخراً وعصرياً من شركة أمنيات العقارية، يضم مجموعة محدودة وحصرية من 94 مسكناً فريداً من نوعه، تديرها مجموعة دورتشستر. ويوفر هذا المشروع فائق الفخامة شققاً تتألف من ثلاث وأربع غرف نوم، مع أحدث وسائل الراحة وإطلالات خلابة على الخليج العربي. ويقع المشروع السكني على جذع نخلة جميرا، وقد تم بناؤه وتصميمه من قبل شركة SOMA Architects الرائدة عالمياً والحائزة على العديد من الجوائز.

وتأتي صفقة الإيجار هذه في أعقاب سلسلة من الصفقات الضخمة التي شهدها هذا العام، بما في ذلك صفقة بيع بنتهاوس فائق الفخامة مقابل 410 مليون درهم إماراتي في جزيرة جميرا باي، وشقة من ثلاث غرف نوم في بولغاري ريزيدنسز مقابل 13,543 درهم إماراتي للقدم المربع، وهو أعلى سعر للقدم المربع لعقار مُباع في دبي.