صافي أرباح «تبريد» تصل إلى 600 مليون درهم في 2022

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، أمس، عن نتائجها المالية لعام 2022، حيث سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 1.23 مليار درهم، بزيادة قدرها 19%، مقارنة بعام 2021، فيما وصل صافي الأرباح إلى 600.2 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 3%.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 13.5 فلساً للسهم الواحد، على أن يتم دفعها بالكامل نقداً.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13%، لتصل إلى 2.22 مليار درهم، خلال العام الماضي، مقارنة بـ1.95 مليار درهم إيرادات حققتها في عام 2021.

وأضافت «تبريد»، خلال العام الماضي، 34 ألفاً و454 طن تبريد من الوصلات الجديدة في مشروعاتها بالإمارات، و19 ألفاً و202 طن تبريد في مشروعاتها بسلطنة عُمان، و500 طن تبريد في البحرين، ما رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للشركة إلى مليون و264 ألفاً و252 طن تبريد.

وقال رئيس مجلس إدارة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي، إنه «بينما الشركة تتوسع وتوجه خبراتها العالمية إلى أسواق جديدة، فإنها تعزّز وجودها وتأثيرها الإيجابي، من خلال الإسهام في الحد من الآثار السلبية لتغيّر المناخ العالمي، عن طريق وضع سُبل وأدوات تعزز الكفاءة»، مؤكداً أن الشركة تسعى للحرص على الاستدامة كدافع أساسي في أعمالها بشكل مستمر.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد عبدالله المرزوقي، إن «أهداف (تبريد) اتسمت بالوضوح والطموح، خلال عام 2022، حيث تم طرح استراتيجياتنا مع دخول الشركة إلى أسواق جديدة على المديين المتوسط والطويل، فضلاً عن زيادة الوعي من خلال العمل والتنسيق مع الحكومات والمشرعين والمطوّرين، الذين يشاركوننا الاهتمام نفسه في السعي إلى تحقيق الحياد المناخي».