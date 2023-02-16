أرباح «موانئ أبوظبي» تقفز 53% إلى 1.3 مليار درهم

كشفت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن نتائجها المالية للعام الماضي، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار درهم، فيما سجلت صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 53%، مقارنة بعام 2021.

وأشارت المجموعة، في بيان، إلى زيادة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.2 مليار درهم في عام 2022، بزيادة 37% على أساس سنوي.

وارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة بـ0.22 درهم في عام 2021

وبلغ حجم التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم في عام 2022، ما يعني تحويلاً نقدياً بنسبة 74%.

وبقي التدفق النقدي الحر سلبياً عند 4.5 مليارات درهم، نظراً إلى طبيعة المرحلة الأولى من برنامج النفقات الرأسمالية وصفقات الاستحواذ والاستثمار الجارية.

وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.33 ملايين حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) في عام 2022، بنسبة تزيد على 28% على أساس سنوي.

وعلى أساس المقارنة المثلية، زاد حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 3% لتصل إلى 31.7 مليون طن في عام 2022، مقارنة بـ44.6 مليون طن في عام 2021، بما يشمل مشروع توريد الرمال غير المتكرر بحجم 14.7 مليون طن في عام 2021.

وفي القطاع البحري، تم تسجيل معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات التشغيلية بما في ذلك أسطول السفن، ومعدلات رسو السفن، وأحجام الشحن البحري الإقليمي للحاويات، وأحجام إعادة الشحن، وأنشطة الخدمات البحرية. أما القطاع اللوجستي، فقد تمثلت أبرز إنجازاته خلال الربع الرابع من عام 2022 في الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من شركة «نواتوم» العاملة في الخدمات اللوجستية المنتشرة في 26 دولة عبر أربع قارات، بقيمة مؤسسية بلغت 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو).

وعند اكتمالها، ستؤدي صفقة الاستحواذ ذات القيمة والأرباح التراكمية إلى توسيع رقعة انتشار المجموعة بشكل كبير، ووضعها في مصاف الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن على مستوى العالم.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن «عام 2022 كان استثنائياً بالنسبة لنا، حيث حققنا نتائج قوية عكست تأثير استراتيجيتنا الطموحة للنمو، وتركيزنا على الوفاء بوعودنا لشركائنا وأصحاب العلاقة بفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة».

وأوضح أن «الأداء التشغيلي والمالي المتميز للمجموعة، يعزى إلى الأداء القوي للقطاع البحري وقطاع الموانئ، مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية والمشروعات المشتركة وعقود الشراكات والاستحواذات، التي مكّنت المجموعة من توسيع نطاق انتشارها الجغرافي».