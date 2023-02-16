117.4 مليون درهم أرباح «أمانات» خلال 2022

أعلنت شركة «أمانات القابضة»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية السنوية مع نمو صافي الربح المعدل بنسبة 14%، ليسجل 117.4مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل 103.4ملايين درهم في عام 2021، مع مقترح بتوزيعات نقدية بقيمة 100 مليون درهم أو ما يعادل أربعة فلوس للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن إجمالي الدخل المعدل نما بنسبة 16%، ليبلغ 178.2 مليون درهم خلال عام 2022، مقابل 153.7 مليون درهم في عام 2021، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 25% لتسجل 191.6 مليون درهم العام الماضي، مقابل 152.7مليون درهم خلال عام 2021.

وأكد رئيس مجلس إدارة «أمانات»، حمد الشامسي، أن «الشركة مستمرة في العمل وفقاً لاستراتيجيتها المعتمدة خلال عام 2020، مع تحقيق المزيد من النمو في الربح المعدل للشركة بعد الأداء المالي القياسي في عام 2021».