الإمارات تسلّم ألمانيا أول شحنة غاز طبيعي مسال من الشرق الأوسط

أعلنت شركتا بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«آر دبليو إي ايه جي» الألمانية، أمس، عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أبوظبي في دولة الإمارات إلى محطة البهافن العائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في مدينة برونسبوتل الألمانية.

وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إنتاجها من منشآت شركة «أدنوك للغاز» في جزيرة داس بأبوظبي، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في برونسبوتل، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط.

الأمونيا

وأفادت «أدنوك» في بيان، بأن تسليم هذه الشحنة، يأتي في أعقاب تصدير شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون في أكتوبر 2022، ويسهم في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ومصادر الوقود منخفضة الانبعاثات.

تعاون مستمر

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز» بالإنابة، أحمد العبري، إن «تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا، يعكس التعاون المستمر والوثيق بين دولة الإمارات وشركائها الاستراتيجيين لتوفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة بشكل مسؤول».

وأضاف: «فيما يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة مستمرة، تؤكد (أدنوك للغاز) استعدادها لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل وقوداً انتقالياً مهماً إلى شركائنا (آر دبليو إي) والقطاع الصناعي في ألمانيا، استناداً إلى علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات وألمانيا في مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة والعمل المناخي».

شريك قوي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي للإمداد والتجارة»، أندريه إستراك، إن «وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا، يمثل الخطوة التالية الأكثر أهمية بعد وصول المحطة العائمة في منتصف شهر يناير».

وأضاف أن «جهود تطوير البنية التحتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، تُحرز تقدماً سريعاً، حيث تقدم شركة (آر دبليو إي إيه) الدعم كلما دعت الحاجة لذلك».

وتابع: «نحن سعداء بأن تكون (أدنوك) إلى جانبنا كشريك قوي حيث نعمل معاً لضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا بقدر الإمكان».

تنويع

بدوره، قال وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، ستيفان وينزل: «نحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى الدفع باتجاه إحداث انتقال واقعي في قطاع الطاقة العالمي يشمل تنويع موارد الغاز الطبيعي، كما نحتاج على المدى القصير في الوقت الراهن، لوصول المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استيراد الغاز الطبيعي في ألمانيا مثل محطة مدينة برونسبوتل».

شراكة

يشار إلى أن دولة الإمارات وألمانيا وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وقعت «أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة «آر دبليو إي».

كما خصصت «أدنوك» وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

تسليم الشحنة يأتي بعد تصدير شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون في أكتوبر 2022.

التزود بالكهرباء

يمثل تسليم «أدنوك» أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، إنجازاً مهماً يسهم في تطوير البنية التحتية الداخلية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، ويدعم أمن الطاقة لديها من خلال توفير الغاز الطبيعي.

وتكفي الشحنة لإنتاج نحو 900 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام.