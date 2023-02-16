«أدنوك للتوزيع» تكمل الاستحواذ على 50% من «توتال إنرجيز للتسويق مصر»

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن إكمال استحواذها من «توتال إنرجيز ماركتنج إفريك إس إيه إس» على حصة 50% من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر».

ويمثل إتمام هذه الصفقة التي تم الإعلان عنها في يوليو من العام الماضي، أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصرية.

وذكرت «أدنوك للتوزيع» في بيان أنه من المتوقع أن تعزز الصفقة من أرباحها قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وذلك بعد مرور العام الأول على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6% على أساس توحيد البيانات بنسبة 100% ).

وتُعد «توتال إنرجيز مصر» واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر مع علامة تجارية قوية وسجل حافل بالنجاحات.

ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة «أدنوك للتوزيع» وخططها للتوسّع دولياً.

وتشمل الشراكة محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات، تضمّ 240 محطة لبيع الوقود بالتجزئة وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وإضافة الى افتتاح محطات خدمة «أدنوك» وتقديم أحدث خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة من خلال تجربة تسوق معززة رقمياً للعملاء في مصر، تخطط «أدنوك للتوزيع» إلى إدخال مفهوم متاجر «واحة أدنوك» إلى السوق المصرية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الأداء القوي الذي حققته «أدنوك للتوزيع» العام الماضي، حيث افتتحت الشركة 68 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات والسعودية، وسجلت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليارات درهم وصافي أرباح بقيمة 2.75 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «سعداء بدخولنا سوقاً سريعة النمو مثل السوق المصرية التي تزخر بإمكانات كبيرة في مجال توزيع الوقود وحلول التنقل، كما أن وجود (توتال إنرجيز) كشركاء لنا يضفي المزيد من القوة والاستقرار على هذه الشراكة، ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون معهم، وتعزيز فرص النمو المحتملة في المنطقة».

وأضاف أن «إكمال هذه الصفقة يمثل علامة بارزة في مسيرة (أدنوك للتوزيع) للتوسع دولياً، ويؤكد قدرتنا على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة والتزامنا باستراتيجيتنا للنمو الذكي».

توسع

يُعدّ توسع شركة «أدنوك للتوزيع» في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو والتوسع دولياً.

وكانت الشركة افتتحت أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في السعودية عام 2018، حيث تدير حالياً 66 محطة خدمة (كما في 31 ديسمبر 2022).