«إيدج» تستحوذ على حصة أغلبية في «ميلريم للروبوتات»

أعلنت مجموعة «إيدج» استحواذها على حصة أغلبية في «ميلريم للروبوتات» (Milrem Robotics)، الشركة الأوروبية المتخصصة في مجال تطوير «الروبوتات» والأنظمة المستقلة، ومقرها إستونيا.

وتعتبر الصفقة أكبر استثمار أجنبي في قطاع الدفاع المتنامي في إستونيا، وستشمل انضمام «ميلريم للروبوتات» إلى «إيدج» ككيان جديد ضمن قطاع المنصات والأنظمة استكمالاً للقدرات الحالية متعددة المجالات في المجموعة.

وتتمثل مهمة «ميلريم للروبوتات»، التي تأسست عام 2013، في توفير حلول «روبوتية» مبتكرة للبيئات الصعبة.

وتتخصص الشركة في تطوير المركبات البرية الذكية غير المأهولة، وحلول الحرب «الروبوتية»، ومفهوم العمليات، وتحليل الحرب على مستوى العقيدة العسكرية.

وتشمل منتجاتها الرئيسة المركبات البرية غير المأهولة من طراز «THeMIS» و«Multiscope»، والمركبة القتالية غير المأهولة من النوع «X»، وحزمة التحكم الذاتي للمركبة البرية «MIFIK».

ويهدف المنتجان الأول والثاني إلى دعم الجنود المترجلين والأغراض التجارية مثل الحراجة ومكافحة الحرائق، على التوالي، أما النوع «X» فيؤدي دور المساعد لوحدات الدفاع الميكانيكية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، فيصل البناي، إن «استثمار (إيدج) في (ميلريم للروبوتات) الشركة المعروفة بريادتها في مجال (الروبوتات) والأنظمة المستقلة، سيوفر للطرفين امتيازات عديدة».

وأضاف أن «الاستثمار يندرج ضمن الاستثمار الأمثل في مستقبل (إيدج) كونها تمتلك امتيازات عديدة من خلال التركيز على تطوير القدرات في مجالاتها المتعددة».

يشار إلى أن منتجات «ميلريم للروبوتات» تُباع في 16 دولة، ثمانية منها من أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هي: الولايات المتحدة الأميركية، إستونيا، إسبانيا، هولندا، النرويج، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا.

«ميلريم للروبوتات» متخصصة في تطوير المركبات البرية الذكية غير المأهولة.