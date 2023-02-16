«دبي المالي» يربح 22.6 مليار درهم منذ بداية فبراير

عاد سوق دبي المالي ليسجل مكاسب في ختام تعاملات أمس، مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية وتوزيعات سنوية سخية لعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 600.514 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، ليسجل بذلك مكاسب سوقية تقدر بنحو 22.6 مليار درهم من 577.905 مليار درهم، وهي القيمة السوقية للأسهم ذاتها نهاية تعاملات يناير الماضي.

وصعد مؤشر السوق، بنهاية تعاملات الأربعاء، بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4.64 نقاط، مغلقاً عند مستوى 3463.74 نقطة.

واستقطب السوق سيولة بنحو 354.61 مليون درهم نهاية جلسة أمس، بعد تنفيذ 8550 صفقة على 188.34 مليون سهم.

وارتفعت أسهم 17 شركة من أصل 34 شركة تم تداول أسهمها أمس، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت ثلاث شركات على ثبات.

وكان أكثر الأسهم تداولاً «سهم أملاك للتمويل»، مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 0.723 درهم، وبتداولات تجاوزت 40 مليون سهم.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.3% عند 9909 نقاط، وبتداولات بلغت 1.6 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 22 شركة من أصل 62 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وبقيت 13 شركة على ثبات.

وكان «سهم إشراق للاستثمار» أكثر الأسهم تداولاً، حيث ارتفع بنسبة 0.4% عند 0.50 درهم، وبتداولات تجاوزت 63 مليون سهم.

سوق دبي استقطب سيولة بـ354.61 مليون درهم بعد تنفيذ 8550 صفقة.