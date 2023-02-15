«تراخيص» تنجز 50 ألف معاملة بزيادة 24% في 2022

حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي من خلال دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، نمواً ملحوظاً في عدد المعاملات التجارية المنجزة خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021، حيث أنجزت الدائرة أكثر من 50 ألف معاملة بمعدل نمو سنوي بلغ 24%.

وأوضحت إحصاءات للدائرة، نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية التي أصدرتها «تراخيص» لمتعامليها من أفراد وشركات بنسبة 53%، لتصل إلى 14 ألفاً و221 معاملة خلال عام 2022، حيث تصدرت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 6772 معاملة وبنسبة نمو بلغت 50%، تلتها خدمة حجز الأسماء التجارية الجديدة في مناطق التطوير الخاصة التي تقع تحت إشراف «تراخيص»، بعدد 2054 معاملة بنسبة نمو 39%، فيما حققت خدمة تعديل الرخص المحلية نسبة نمو بلغت 93% مقارنة بالعام 2021. وقال الرئيس التنفيذي لـ«تراخيص»، إن الدائرة تسعى خلال العام الجاري إلى تحقيق معدلات نمو متنامية إيجابية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة عن طريق تطوير وتحسين الخدمات بالاعتماد على مقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين في تلك المناطق.

بدوره، كشف مدير إدارة الترخيص في «تراخيص»، الدكتور حمد الفلاسي عن معاملات الخدمات الحكومية، مشيراً إلى نمو عدد المعاملات الحكومية خلال عام 2022 بنسبة 34%، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة بنسبة 27% عن العام 2021، ليصل إلى اعتماد 8260 إقامة عمل في دبي العام الماضي مقابل 6516 في عام 2021.

وبيّن أنه تم التقديم على خدمة تجديد إقامة عمل بواقع نمو بلغ 26% من خلال 2545 معاملة، إضافة إلى 428 معاملة للحصول على خدمة إصدار بطاقة منشأة و1184 معاملة لتجديد البطاقة، فيما ارتفعت نسبة الإقبال على خدمة تعديل إقامة عمل بواقع 420 معاملة ونسبة نمو ارتفعت إلى 144%.

وأضاف الفلاسي: «إجمالاً، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 570 رخصة، ثم جاء في المرتبة الثانية منطقة قرية جميرا، ومن ثم سوق التنين يتبعه نخلة جميرا، ثم نخلة ديرة».