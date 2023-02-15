«أرامكس» تنجح باختبار توصيل الطرود بالـ «درونز» و«الروبوتات» في دبي

أعلنت شركة «أرامكس»، أمس، عن نجاحها في اختبار عمليات توصيل الطرود إلى الوجهة النهائية باستخدام الطائرات بدون طيار «درونز» و«الروبوتات» ذاتية القيادة في دبي.

وذكرت «أرامكس» في بيان أن هذا الاختبار يمثل جزءاً من «برنامج توصيل الطرود المستقبلي» للشركة، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية باستخدام حلول التنقل الذكية لجعلها أسرع وأكثر استدامة وأقل كلفة.

وتم إجراء الاختبارات الأولية في «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي» بالشراكة مع شركة «برق للمركبات الكهربائية»، وشركة «كيوي بوت»، التي تتخذ من كولومبيا مقراً لها، والمتخصصة في تصنيع «روبوتات» التوصيل ذاتية القيادة. وأُجريت الاختبارات بدعم من هيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة دبي الذكية. واستخدمت «أرامكس» خلال التجربة تكنولوجيا التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار التي توفرها شركة «برق للمركبات الكهربائية»، التي تتميز بقدرتها على تشغيل رحلات متعددة ومستمرة لمسافات طويلة المدى وبيئات وتضاريس مختلفة.

وتم تجهيز الطائرات بدون طيار بأجهزة استشعار ونظام موثوق لإدارة الأسطول يُمكِّن «أرامكس» من معالجة تجهيز الطلبات وإدارة عمليات الإرسال وتوجيه رحلات الطائرات بدون طيار، وتوصيل الطرود إلى المواقع المحددة بدقة.

وإضافة إلى ذلك، تستخدم مركبات التوصيل الأرضي ذاتية القيادة من «كيوي بوت» مزيجاً من أجهزة الاستشعار عالية التقنية والكاميرات والرادارات والذكاء الاصطناعي للتنقل بسلاسة.

كما توظف نظاماً متقدماً لتحديد المواقع لإنشاء خرائط افتراضية، ورسم مسارات سير متعددة وتغيير طريقها اعتماداً على مسببات التأخير أو المعوقات الموجودة على الطرق.