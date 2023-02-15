«فلاي دبي» تسيّر رحلات يومية إلى مقديشو

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، أنها ستبدأ رحلات يومية إلى مطار مقديشو الدولي، اعتباراً من التاسع من مارس المقبل، لترتفع إلى رحلتين يومياً ابتداءً من أول يونيو 2023.

وذكرت «فلاي دبي» في بيان، أنها ستصبح بذلك أول ناقلة تربط الصومال برحلات مباشرة بدبي، مشيرة إلى أنه مع بدء الرحلات إلى مقديشو، تتوسع شبكة «فلاي دبي» في إفريقيا إلى 11 وجهة.

وأوضحت أن أسعار التذاكر على درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى مقديشو، تبدأ من 12 ألف درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 3000 درهم. وبيّنت أن أسعار تذاكر العودة على درجة الأعمال من مقديشو إلى دبي، تبدأ من 3500 دولار، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 800 دولار.