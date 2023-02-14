«دبي الإسلامي» يُصدر بنجاح صكوكاً مستدامة بمليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي، الحائز تصنيف «A3» من قبل وكالة «موديز»، وتصنيف «A» من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار أميركي، لأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات ونصف السنة، وبمعدل ربح 4.80% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عائدات سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.

وأفاد البنك بأن الصكوك أصدرت وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشروعات البيئية والاجتماعية.

وأوضح أن الإصدار اتسم بالعديد من المميزات، منها أنه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021، وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

أكبر اكتتاب

وأكد «دبي الإسلامي» أن الإصدار أثبت مرة أخرى ريادة البنك في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، إذ شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام «دبي الإسلامي» خلالها بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى مليار دولار)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يمثل بحد ذاته أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.

اجندة الاستدامة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «يأتي الإصدار مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إضافة إلى التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في عام 2050».

وأضاف: «في الوقت الذي عكس فيه إصدارنا الأول من الصكوك في عام 2022 ثقة السوق بإمكانات بنك دبي الإسلامي، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، فقد شهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ تجاوز الطلب ثلاثة مليارات دولار أميركي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف». وشكر شلوان المستثمرين على ثقتهم وإيمانهم المتواصلين ببنك دبي الإسلامي، مؤكداً التزام البنك بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستقبال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).

مديرو الإصدار

وبحسب «دبي الإسلامي»، فقد تم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من «بورصة يورو نكست دبلن» و«ناسداك دبي».

ويشارك بنك «ستاندرد تشارترد» بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«بيتك كابيتال»، و«المشرق»، و«الشارقة الإسلامي»، و«ستاندرد تشارترد»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسين المشتركين، ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.