25.7 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالدولة نهاية 2022

ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة الهاتف المحمول والإنترنت والثابت، إلى نحو 25.788 مليون اشتراك في نهاية عام 2022، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهرت البيانات أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زاد على أساس سنوي بنحو 2.371 مليون اشتراك أو ما نسبته 10.1% مقارنة بنحو 23.416 مليون اشتراك في نهاية العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المحمول استحوذت على نحو 77.7% من إجمالي عدد المشتركين بنهاية عام 2022، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7.7%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14.6%.

وارتفع عدد الاشتراكات الفعالة للهاتف المحمول بنسبة 11.3% إلى 20.036 مليون اشتراك في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 18 مليون اشتراك في نهاية عام 2021، بينما بلغ انتشار الخدمة نحو 217.3 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المحمول إلى 15.768 مليون اشتراك في نهاية عام 2022، بزيادة بنسبة 11.8% مقابل 14.108 مليون اشتراك في نهاية عام 2021، فيما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة للهاتف المتحرك نحو 4.267 ملايين اشتراك في نهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 9.6% مقارنة بنحو 3.892 ملايين اشتراك في نهاية عام 2021.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 3.76 ملايين اشتراك بنهاية العام الماضي، بارتفاع بنسبة 5.2% أو ما يعادل 186.9 ألف اشتراك جديد مقابل 3.573 ملايين اشتراك في نهاية عام 2021، في حين بلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 41 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأوضحت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن اشتراكات الهاتف الثابت ارتفعت إلى 1.992 مليون اشتراك في نهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 8.1% أو ما يعادل 149.738 ألف اشتراك جديد مقارنة بنحو 1.842 مليون اشتراك في نهاية عام 2021، فيما بلغ انتشار الخدمة نحو 21.6 خطاً لكل 100 نسمة.

10 %

نمواً في عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات شاملة «المحمول» والإنترنت و«الثابت».