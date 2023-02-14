ميناء جبل علي يناول 40 مليون طن متري من البضائع السائبة في 10 أعوام

قال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، إن استثمارات «دي بي ورلد» الاستراتيجية خلال العقد الماضي، أسهمت في تعزيز حجم مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بأكثر من 40 مليون طن متري من البضائع السائبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2023»، الذي بدأت أعماله في مركز دبي التجاري العالمي أمس، بمشاركة واسعة من القطاع البحري الإقليمي والعالمي، حيث حظي الحدث بدعم كبير من أبرز القيادات العاملة في صناعة الشحن، من أجل دعم وتطوير قطاع شحن البضائع السائبة في المنطقة.

وأضاف بن دميثان، أن «ميناء جبل علي ناول أكثر من أربعة ملايين طن متري، خلال عام 2022 بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي، ما يمثل أحد أكثر الأعوام نجاحاً لنا في هذا القطاع».

وتابع: «باعتبارنا الميناء المضيف لمعرض (بريك بلك الشرق الأوسط)، نرى أن هذه الفعالية المهمة ستسهم بتحفيز النمو والتطور في القطاع، وستوفر منصة حيوية لنخبة من القادة والمبتكرين والخبراء في هذا المجال، لتبادل الأفكار وتعزيز تقدمه وازدهاره».

بدوره، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، في كلمته الافتتاحية، إن «العالم شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تحديات كبيرة، نتيجة للتقلبات في سلسلة الإمداد والتوريد الناجمة عن الوباء والاضطرابات الجيوسياسية»، مضيفاً: «مع ذلك، أبدت دولة الإمارات وقطاعها البحري مرونة عالية وسرعة في الاستجابة للتغلب على تلك العقبات، وواصلت دورها في تلبية الاحتياجات العالمية». وذكر المنصوري أنه «في حين شهد العديد من الموانئ إغلاقات وازدحامات شديدة، واصلت الموانئ الإماراتية تقديم خدماتها بكفاءة استثنائية لضمان التدفق السلس للبضائع حول العالم، ما ساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي محلياً وإقليمياً».