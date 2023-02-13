618 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية المحلية نهاية نوفمبر

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 618.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 27.8 مليار درهم أو ما نسبته 4.7% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وزادت أصول المصارف الإسلامية في الدولة على أساس سنوي بنسبة 3.4% مقارنة بنحو 597.6 مليار درهم في نوفمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 10.3 مليارات درهم، أو ما نسبته 1.7% مقارنة بنحو 607.8 مليارات درهم في أكتوبر 2022.

الائتمان

وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 402.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 5.3% مقابل نحو 382.5 مليار درهم في نوفمبر 2021، فيما ارتفع الائتمان خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 5.2% مقابل نحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

الودائع

وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 435.5 مليار درهم بنمو على أساس سنوي بنحو 2.1% مقارنة بـ426.5 مليار درهم في نوفمبر 2021، بينما ارتفعت الودائع خلال الـ11 شهراً الأولى من العام 2022 بنحو 3% مقابل 422.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.

استثمارات

وأوضحت إحصاءات «المركزي»، أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 104.2 مليارات درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 23.2% أو ما يعادل 19.6 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 84.6 ملياراً في نوفمبر 2021.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، و2.8 مليار درهم في الأسهم، و10.8 مليارات درهم استثمارات أخرى.

البنوك التقليدية

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، وصل إجمالي أصولها إلى 3.021 تريليونات درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12% مقارنة بنحو 2.698 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2021، وبارتفاع 10.6% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021.

أصول

ووفقا للإحصاءات، استحوذت البنوك التقليدية على نحو 83% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.485 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبتها 5.6%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.8 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي بنمو على أساس سنوي نسبته 17.1%.

استثمارات البنوك التقليدية

ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 406.9 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي، موزعة بواقع 232.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، و128.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.4 مليارات درهم في الأسهم، و36.4 مليار درهم استثمارات أخرى.

إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 104.2 مليارات درهم.

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تريليونات درهم أصول البنوك التقليدية في الدولة.