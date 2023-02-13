3 مناطق الأعلى عائداً على استثمار الفلل في دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، أفضل المناطق ذات أعلى عائد إيجاري على استثمار الفلل في دبي.

وأفاد التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن مرسى دبي تصدرت المناطق بعائد نسبته 9.28%، ومتوسط سعر للفيلا يبلغ نحو 6.62 ملايين، فيما جاءت «البراري» ثانية مع عائد 9.2%، وسعر 15.8 مليون درهم، ثم «المرابع العربية 3» بعائد 8.31%، ومتوسط سعر يصل إلى 2.74 مليون درهم.

فرص

وتفصيلاً، أظهر تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، الفرص الاستثمارية والخيارات المناسبة لاستثمار الفلل في دبي، مشيراً إلى مناطق مرسى دبي و«البراري» و«المرابع العربية 3» كأفضل المناطق من حيث أعلى عائد إيجاري.

ولفت إلى أن دبي تعد مركزاً إقليمياً وعالمياً لريادة الأعمال والاستثمار العقاري، إذ تضم العديد من المناطق المميزة بمرافقها وتصاميمها العصرية.

«دبي مارينا»

وذكر التقرير أن أسعار الفلل في مرسى دبي «دبي مارينا»، تختلف بحسب عدد الغرف ومساحة الفيلا بحد ذاتها، موضحاً أن متوسط سعر الفيلا يبلغ نحو 6.62 ملايين، حيث يبلغ سعر الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم نحو 5.069 ملايين درهم، في حين يصل سعر الفلل المكونة من أربع غرف نوم إلى 8.103 ملايين درهم.

وأضاف أن متوسط سعر القدم المربعة للفيلا يصل إلى 1583 درهماً، مشيراً إلى أن هذه المنطقة

تضم أكبر مرسى صناعي في دولة الإمارات، كما أنها تعد من المناطق المفضلة للسكن من قبل العائلات في دبي.

وأشار التقرير إلى أن «مرسى دبي» تضم مجموعة من الوجهات الترفيهية والسياحية، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار والسكن.

«البراري»

وبالنسبة لأسعار الفلل في مجمع «البراري»، أفاد التقرير بأن متوسط سعر الفيلا يبلغ 15.8 مليون درهم، مبيناً أن سعر الفلل المكونة من أربع غرف يصل إلى 5.263 ملايين درهم، في حين يبلغ سعر الفلل المؤلفة من خمس غرف 9.82 ملايين درهم، بينما يصل سعر الفلل من ست غرف إلى نحو 20.936 مليون درهم.

وأضاف التقرير إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في «البراري» يبلغ 1386 درهماً.

وأشار إلى أن مجمع «البراري» يزخر بالعديد من المساحات الخضراء التي تضم أنواعاً من الأشجار والنباتات، كما يقع على مقربة من المناطق والمعالم السياحية والمرافق الترفيهية في إمارة دبي، كما أنه يضم العديد من المطاعم، فضلاً عن توافر العديد من مراكز التسوق.

«المرابع العربية 3»

وذكر تقرير «بيوت دوت كوم»، أن منطقة «المرابع العربية 3»، تعد أحد أكبر مجمعات الفلل المسورة في إمارة دبي، وتمتلك خمسة مداخل رئيسة، ومجموعة فاخرة من المرافق الخدمية والترفيهية مثل: ملعب كريكيت و15 ملعباً رياضياً ومسجد ومتنزه.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة للفلل في «المرابع العربية 3»، يبلغ نحو 992 درهماً، مع عائد على الاستثمار لتلك الفلل يصل إلى نحو 8.31%، فيما يصل متوسط سعر الفلل إلى 2.74 مليون درهم.

وبيّن أن سعر الفلل التي تتضمن ثلاث غرف نوم في المنطقة يبلغ نحو 1.964 مليون درهم، في حين يبلغ سعر الفلل المكونة من أربع غرف نوم 4.178 ملايين درهم. ولفت التقرير إلى أن «المرابع العربية 3» توفر العديد من الخدمات والمرافق المميزة.

«مرسى دبي» تصدرت المناطق بعائد يصل إلى 9.28%.