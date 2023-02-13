«فندق ومساكن بكارات».. كل معايير الفخامة في مشروع واحد

من المتوقع أن يفتتح مشروع «فندق ومساكن بكارات» الجديد في دبي، عام 2026، ليكون المشروع الأول لعلامة «بكارات» التجارية في دولة الإمارات؛ الذي سيوفر أعلى مستويات الرقي التي تشتهر بها العلامة الفاخرة.

ويعد الفندق الجديد الذي تنفذه شركة «شمال القابضة» جزءاً من مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في منطقة «داون تاون دبي».

وسيشمل المشروع كل معايير الفخامة المطلوبة، كما سيمثل وجهة بارزة ومفضلة للسكان والزوار في دبي على حد سواء. وسيضم المشروع 144 غرفة فندقية و49 شقة سكنية، إضافة إلى أربعة مطاعم فاخرة. وستطور شركة «إتش آند إتش للتطوير» المشروع، في حين ستقوم شركة الهندسة المعمارية العالمية «استوديو ليبسكايند» و«استوديو التصميم الداخلي 1508 لندن»، بوضع التصاميم المعمارية للمشروع.